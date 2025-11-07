Καλάβρυτα: Το πρόγραμμα της τελετής υποδοχής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026»

Δείτε αναλυτικά
Λαμπρή αναμένεται να είναι η τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Αγώνων Milano Cortina 2026 στα Καλάβρυτα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΤΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026
ΤΕΤΑΡΤΗ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
18.50 μ.μ. : Πέρασμα Ολυμπιακής Φλόγας από την Επαρχιακή οδό Φίλιας & Δημητρίου Κοκκόρη - Πλατεία Κλειτορίας
19.30 μ.μ. : Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας στο Μνημείο Ολοκαυτώματος
19.34 μ.μ. : Λαμπαδηδρομία: Ιστορικό Μονοπάτι Εκτέλεσης - Ιστορικό Νεκροταφείο Καλαβρύτων - Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος - Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
19.52 μ.μ. : Αφή βωμού
20.00 μ.μ. : - Άφιξη αντιπροσωπείας επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026
- Ανάκρουση Ύμνων από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων : Ολυμπιακός Ύμνος - Εθνικός Ύμνος Ιταλίας - Εθνικός Ύμνος Ελλάδας
20.15 μ.μ. : Έπαρση Σημαιών
20.30 μ.μ. : Χαιρετισμοί :
- Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος
- Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής των xxv χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων milano cortina 2026
- Εκπρόσωπος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
21.00 μ.μ. : Ανταλλαγή δώρων
21.15 μ.μ. : Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαβρύτων και Σκεπαστού
21.45 μ.μ. : Λήξη Τελετής
ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09.00 π.μ. : Αναχώρηση Ολυμπιακής Φλόγας
