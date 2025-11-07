Καλάβρυτα: Το πρόγραμμα της τελετής υποδοχής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026»

Λαμπρή αναμένεται να είναι η τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Αγώνων Milano Cortina 2026 στα Καλάβρυτα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΤΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026

ΤΕΤΑΡΤΗ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

18.50 μ.μ. : Πέρασμα Ολυμπιακής Φλόγας από την Επαρχιακή οδό Φίλιας & Δημητρίου Κοκκόρη - Πλατεία Κλειτορίας

19.30 μ.μ. : Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας στο Μνημείο Ολοκαυτώματος

19.34 μ.μ. : Λαμπαδηδρομία: Ιστορικό Μονοπάτι Εκτέλεσης - Ιστορικό Νεκροταφείο Καλαβρύτων - Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος - Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

19.52 μ.μ. : Αφή βωμού

20.00 μ.μ. : - Άφιξη αντιπροσωπείας επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026

- Ανάκρουση Ύμνων από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων : Ολυμπιακός Ύμνος - Εθνικός Ύμνος Ιταλίας - Εθνικός Ύμνος Ελλάδας

20.15 μ.μ. : Έπαρση Σημαιών

20.30 μ.μ. : Χαιρετισμοί :

- Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος

- Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής των xxv χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων milano cortina 2026

- Εκπρόσωπος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

21.00 μ.μ. : Ανταλλαγή δώρων

21.15 μ.μ. : Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαβρύτων και Σκεπαστού

21.45 μ.μ. : Λήξη Τελετής

ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09.00 π.μ. : Αναχώρηση Ολυμπιακής Φλόγας