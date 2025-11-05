H Πάτρα, πόλη των... Τροχοπέδιλων: Ο Kai Tieleman στις ΗΠΑ για τα προκριματικά των Ολυμπιακών- Έρχεται η Ομοσπονδία για camp τον Μάρτιο

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Ελληνο-Ολλανδός αθλητής παγοδρομίας ταχύτητας Kai Tieleman για να διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως ανέφερε στο thebest.gr εκπρόσωπος του Πατραϊκού Ομίλου Τροχοπέδιλων, επισημαίνοντας πως η συμμετοχή του σηματοδοτεί την πρώτη ελληνική παρουσία στο διεθνές πρόγραμμα της ISU και ανοίγει τον δρόμο για το άθλημα στη χώρα.

Όπως εξηγεί το μέλος του Π.Ο Τροχοπέδιλων, «η συνεργασία προέκυψε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με τις πρώτες επαφές να γίνονται ήδη νωρίτερα, αλλά φέτος υλοποιήθηκε». «Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη επίσημη αναγνώριση, όμως οι βάσεις έχουν μπει», σημειώνει, τονίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα.

Η Πάτρα και ο ΠΟΤ

Παρότι η πόλη δεν διαθέτει παγοδρόμιο, η δράση του ΠΟΤ έχει ήδη αποδείξει ότι υπάρχει δυναμική. «Ο Όμιλος έχει 360 μέλη και σημαντική αναγνώριση».

Σπουδαίο να εκπροσωπήσει ο Kai Tieleman την Ελλάδα

Η ένταξη της χώρας στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ISU έχει μεγάλη διεθνή απήχηση. «Είναι τεράστιο γεγονός ο Kai Tieleman να εκπροσωπήσει την Ελλάδα για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι κερδισμένη όλη η χώρα», αναφέρει ο ίδιος.

Ο Ελληνο-Ολλανδός αθλητής Kai Tieleman, βρίσκεται στις ΗΠΑ για τους προκριματικούς αγώνες. «Οι πιθανότητες είναι με το μέρος του για να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που θα σημαίνει πολλά για την Ελλάδα».

Διεθνές ενδιαφέρον και μελλοντικά σχέδια

Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται μόνο στην προετοιμασία αθλητών. «Τον Μάρτιο του 2026 θα έρθουν στην Πάτρα μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για να πραγματοποιήσουν camp. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την πόλη και το ελληνικό speed skating», τονίζει.

Άνοιγμα δρόμου για νέους αθλητές

Η πρωτοβουλία της Πάτρας ανοίγει το δρόμο και για άλλους Έλληνες αθλητές. «Εμείς δημιουργήσαμε τη βάση. Στόχος μας είναι το speed skating να ανέβει στην επιφάνεια των αθλημάτων όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ».

Η προσπάθεια δείχνει ότι ακόμη και σε μια χώρα χωρίς παράδοση στα αθλήματα πάγου, η Ελλάδα μπορεί να κάνει σημαντικά βήματα και να διεκδικήσει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της παγοδρομίας ταχύτητας.