ΣΔΥΠ: Συμμετείχε με επιτυχία σε αγώνες δρόμου και βουνού στην Πελοπόννησο

Το Σαββατοκύριακο 25-26 Οκτωβρίου μέλη- δρομείς του συλλόγου έλαβαν μέρος σε αγώνες δρόμου και βουνού που διεξήχθησαν στην Πελοπόννησο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΔΥΠ:

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου διεξήχθη στην Κόρινθο το 2ο Corinthos City Race με δύο διαδρομές, 10 χλμ. και 5 χλμ. Στη διαδρομή των 5χλμ συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Μαρίνα και ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία.

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το Γυμναστικό Αθλητικό Σωματείο Αχαΐα "Ηράκλειος Άθλος" με την στήριξη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Ερυμάνθου και του πολιτιστικού συλλόγου Λακκωμάτων διοργάνωσε για 7η φορά με επιτυχία αγώνες ορεινού τρεξίματος με την επωνυμία "ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 2025" στο όρος Ερύμανθος του νομού Αχαΐας. Πολλά ήταν τα μέλη του συλλόγου μας που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση.

Στη διαδρομή των 21 χλμ. συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ο οποίος κατέλαβε τη 2η θέση γενικής με χρόνο 2ω49λ33δ, ΦΟΡΤΗΣ Μάκης, 4ος γενικής και 1ος στην ηλικιακή του κατηγορία με χρόνο 2ω58λ25δ., ΑΛΥΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (4:03:18), ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, 3η θέση γενικής γυναικών (4:14:39), ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ Θεόδωρος (4:31:17), ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη (4:41:15), 4η θέση γενικής γυναικών κΑΙ 1η θέση ηλικιακής κατηγορίας, ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος (4:46:31), ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης (4:58:18), ΡΑΠΤΗ Κατερίνα (5:09:44).

Στη διαδρομή των 9 χλμ συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ο οποίος κατέκτησε την 3η θέση γενικής με χρόνο 1ω6λ2δ, ΧΑΨΑΣ Αντώνης, 2η θέση ηλικιακής κατηγορίας με χρόνο 1ω17λ16δ, ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος ( 1:26:18), ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη, 3η θέση γενικής γυναικών με χρόνο 1ω29λ51δ, ΣΤΑΜΟΥ Βασιλική, 1η θέση ηλικιακής κατηγορίας με χρόνο 1ω30λ47δ, ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (1:32:58), ΝΤΑΛΛΑΣ Κωνσταντίνος (1:37:12), ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ Πολύδωρος (1:38:00), ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ Κωνσταντίνος (1:43:16), ΤΣΑΒΑΡΗ Άννα (2:01:27), ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ανδριάνα (2:07:55), ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης (3:01:09), ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (3:09:33).

Ο ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του- δρομείς για την επιτυχή συμμετοχή τους και τις διακρίσεις τους στους αγώνες δρόμου και βουνού το περασμένο Σαββατοκύριακο εκπροσωπώντας επάξια και προβάλλοντας τον σύλλογό μας και τους εύχεται υγεία, καλή αποκατάσταση και καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις.