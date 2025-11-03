Νίκη στην πρεμιέρα για την Ακαδημία των Σπορ στη Β' εθνική χάντμπολ

Ήττα για τη γυναικεία ομάδα της Ακαδημίας στον Κορυδαλλό ενώ οι άνδρες επικράτησαν του Πήγασου Κυψέλης εκτός έδρας.

Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει τα εξής:

Κορίτσια

Κορυδαλλός - Ακαδημία των Σπορ= 30-17 (ημ 11-10)

Καλό παιχνίδι στο α' ημίχρονο για τις Πατρνές αθλήτριες αλλά μετά το 45' επέτρεψαν στις γηπεδούχες από τα λάθη που έκαναν κυρίως στην επίθεση να Βπάρουν μία διαφορά και να την κρατήσουν μέχρι το τέλος του αγώνα.

Ακαδημία των Σπορ (Β. Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου 2, Παπανικολάου 1, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 3, Ελ. Γεωργίου, Λιβάνη 1, Κουτελιέρη, Λούη, Χαμίτι 2, Τσαγκαράτου 8, Τσινιά, Ρώση.

Αγόρια

Πήγασος Κυψέλης - Ακαδημία των Σπορ = 19-44 (ημ 7-21).

Ιδανικό ξεκίνημα για τους αθλητές του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου νικώντας στο Μετσ στην πρεμιέρα της Β' εθνικής κατηγορίας τον Πήγασο Κυψέλης δείχνωντας από τον πρώτο αγώνα τις διαθέσεις της στο φετινό πρωτάθλημα

Ακαδημία των Σπορ (Γ. Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς 9, Σπανός 1, Χ. Παπαγιαννόπουλος 5, Κολιούλης 3, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 4, Γεωργίου 4, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 3, Γιαννακούρας 3, Αιβάζης 2, Σπηλιωτόπουλος, Αργυρός, Ψυχογιάννης 8, Σμυρνιώτης 2.