Γιάννης Αντετοκούνμπο για το μαυρισμένο μάτι του: «Σταμάτησα κάποιον που προσπάθησε να κλέψει μία κυρία»

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με 135-133 από τους Σακραμέντο Κινγκς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι στο Fiserv Forum και απάντησε τί προκάλεσε αυτήν την εμφάνιση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταπληκτικός στην ήττα των Μιλγουόκι Μπακς, μιας και είχε 26 πόντους με 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά αυτό που προκάλεσε τις εντυπώσεις ήταν το μαυρισμένο μάτι του. Ο Greek Freak εξήγησε την ιστορία που το προκάλεσε αυτό, χωρίς βέβαια να φαίνεται ιδιαίτερα αληθινή.