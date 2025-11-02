Η πρώτη ημέρα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα και οι επόμενες υποχρεώσεις

Την Τρίτη θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο
Το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασε στην Αθήνα η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ ταξίδεψε στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος από την Φλόριντα και αμέσως μετά την άφιξή της, προετοιμάστηκε για την πρώτη, δημόσια εμφάνισή της στην ελληνική πρωτεύουσα.
Εδώ και μέρες είχε σταλεί πρόσκληση από την Αμερικανική Πρεσβεία σε πολιτικούς, επιχειρηματίες και επιφανείς εκπροσώπους της δημόσιας ζωής της χώρας, για τη δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με αφορμή τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.
Η κ. Γκιλφόιλ είχε την ευκαιρία να γνωριστεί από κοντά για πρώτη φορά με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια.
Με τον κ. Κικίλια είχαν συναντηθεί στις ΗΠΑ. Άλλωστε, για τις ΗΠΑ η συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της Ναυτιλίας, αποκτά στρατηγική αξία.
Είναι ένας τομέας που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το έχει βάλει ως προτεραιότητα – ιδίως σε ό,τι αφορά στα ναυπηγεία – και ήταν ένα ζήτημα το οποίο είχε συζητηθεί με τον κ. Κικίλια στην Ουάσινγκτον.
Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη (04.11.2025), όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.
Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.
