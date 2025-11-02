Η πρώτη ημέρα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα και οι επόμενες υποχρεώσεις

Το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασε στην Αθήνα η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ ταξίδεψε στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος από την Φλόριντα και αμέσως μετά την άφιξή της, προετοιμάστηκε για την πρώτη, δημόσια εμφάνισή της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Εδώ και μέρες είχε σταλεί πρόσκληση από την Αμερικανική Πρεσβεία σε πολιτικούς, επιχειρηματίες και επιφανείς εκπροσώπους της δημόσιας ζωής της χώρας, για τη δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με αφορμή τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η κ. Γκιλφόιλ είχε την ευκαιρία να γνωριστεί από κοντά για πρώτη φορά με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Με τον κ. Κικίλια είχαν συναντηθεί στις ΗΠΑ. Άλλωστε, για τις ΗΠΑ η συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της Ναυτιλίας, αποκτά στρατηγική αξία.

Είναι ένας τομέας που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το έχει βάλει ως προτεραιότητα – ιδίως σε ό,τι αφορά στα ναυπηγεία – και ήταν ένα ζήτημα το οποίο είχε συζητηθεί με τον κ. Κικίλια στην Ουάσινγκτον.