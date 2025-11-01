Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:«Γεια σας, Ελλάδα!» έγραψε λίγο μετά την άφιξή της

«Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα εξέφρασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με μήνυμά της στα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr">Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… <a href="https://t.co/mK9fFJMuHA">pic.twitter.com/mK9fFJMuHA</a></p>— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) <a href="https://twitter.com/USAmbassadorGR/status/1984708752541458812?ref_src=twsrc%5Etfw">November 1, 2025</a></blockquote>

Η κ. Γκίλφοϊλ ήρθε στην Ελλάδα με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπεται, και μεταφέρθηκε στο νέο της σπίτι, το Jefferson House στο Κολωνάκι (αποκλειστική περιουσία της αμερικανικής πρεσβείας), συνοδεία ισχυρής αστυνομικής παρουσίας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέθεσε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρέθηκε σε μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Οι πρώτες συναντήσεις

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά ζητήματα και οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή.