Η πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά την άφιξή της στην Ελλάδα

Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την πρώτη ημέρα της άφιξής της στην Ελλάδα, την Παρασκευή 01.11.2025.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραθέτει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκίνησε στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 έχει προγραμματιστεί χορός.

Νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα, οι καλεσμένοι έφτασαν στο ξενοδοχείο για να παραστούν στην πρώτη δεξίωση της αμερικανίδας διπλωμάτη.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρέθηκε σε μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ, είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.