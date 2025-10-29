Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διοργανώνει πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό

Την πρώτη εμφάνιση της θα κάνει η Κίμπερλι Γκίλφόιλ στα μπουζούκια και συγκεκριμένα στον Κωνσταντίνο Αργυρό, στο Κέντρο Αθηνών την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21:00, σε πριβέ πάρτι.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα αναλάβει τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και η ίδια μελετά πλέον το πρόγραμμά των επόμενων ημερών της. Η καλύτερη στιγμή της εβδομάδας της θα είναι σίγουρα η Κυριακή το βράδυ όπου και θα παρευρεθεί στο Κέντρο Αθηνών για να ακούσει τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η νέα Πρέσβης έχει συναντηθεί ξανά με τον δημοφιλή τραγουδιστή και την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ και πρόσφατα διασκέδασε με τα τραγούδια του στο gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο.

Οι προσκλήσεις για τα μπουζούκια έχουν σταλεί απ’ ευθείας από την Πρεσβεία για το καλωσόρισμα της νέας Πρέσβη και στη βραδιά αναμένεται να δώσουν το παρών αρκετοί Έλληνες φίλοι της.

Η εκδήλωση με τραγουδιστή τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και το dress code λέει cocktail attire.