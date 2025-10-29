Παρασκευή Κερασιώτη: Γέννησε η Πατρινή πρώην παίκτρια του GNTM- Οι τρυφερές φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Παρασκευή Κερασιώτη, με την πρώην παίκτρια του GNTM να κάνει γνωστή την χαρμόσυνη για την ίδια είδηση μέσω instagram.

H Παρασκευή Κερασιώτη επέλεξε να δημοσιεύσει φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της από το μαιευτήριο, δείχνοντας πόσο χαρούμενη είναι. «Δεν υπάρχουν λέξεις να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία.

Πόσο ευλογημένη νιώθω πόσο ευχαριστώ το θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο» έγραψε χαρακτηριστικά η Παρασκευή Κερασιώτη η οποία βιώνει την πιο χαρούμενη στιγμή της ζωής της.

Υπενθυμίζεται πως η πρώην παίκτρια του GNTM δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Κωνσταντίνο Ανδρώνη, με το ζευγάρι να μην έχει παντρευτεί ακόμα καθώς περίμενε να έρθει στη ζωή ο γιός τους.