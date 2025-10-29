Back to Top
Πανσέληνος Νοεμβρίου 2025: Πότε θα λάμψει το φεγγάρι του κάστορα

Η προτελευταία πανσέληνος της χρονιάς

Ο Οκτώβρης μετράει τις τελευταίες του μέρες και σύντομα θα δώσει τη σκυτάλη στον Νοέμβρη που φέρνει την προτελευταία πανσέληνο της χρονιάς με το πάντα καθηλωτικό και μοναδικό φεγγάρι του κάστορα.

Το ολόγιομο «φεγγάρι του κάστορα», θα κάνει την εμφάνισή του, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου χαρίζοντας ένα μαγευτικό θέαμα σε όσους σηκώσουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ολόγιομο φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο λαμπερό, ενώ για περίπου είκοσι λεπτά θα πάρει μια πορτοκαλί απόχρωση, καθώς θα διασχίζει το πιο πυκνό τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διάχυση του φωτός, το κόκκινο και πορτοκαλί φως ταξιδεύει πιο εύκολα μέσα στην ατμόσφαιρα σε σχέση με το μπλε, που απορροφάται περισσότερο.

 

Ειδήσεις