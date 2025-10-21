Επιστροφή ενός ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου η ημερομηνία πληρωμής

Τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθούν και τα 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους
Την ημερομηνία πληρωμής για τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί (21.10.2025) στον ΣΚΑΪ.
Όπως δήλωσε ο υπουργός τα λεφτά θα καταβληθούν στις 30 Νοεμβρίου, με το 80% των ενοικιαστών να λαμβάνουν την ενίσχυση. «Έχουμε επιστροφή ενός ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου στο 80% των ενοικιαστών. Έχουμε 250 ευρώ στους συνταξιούχους τέλος Νοεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Να σημειωθεί πως επειδή η 30η Νοεμβρίου, είναι Κυριακή, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, όπως συμβαίνει συνήθως με επιδόματα και συντάξεις.
Το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές και το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ωστόσο χιλιάδες ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός.
