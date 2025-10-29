Σαρωτικές αλλαγές στην ΕΡΤ1: Ο λόγος που αλλάζουν ώρα προβολής οι σειρές

Αλλάζει από σήμερα το βραδινό πρόγραμμα της ΕΡΤ1 με σκοπό να ενισχυθεί η απόδοση των προγραμμάτων του στους πίνακες τηλεθέασης.

Η καθημερινή δραματική σειρά «Ηλέκτρα» μετακομίζει από τη ζώνη των 20.30 νωρίτερα και πλέον θα έχει ώρα έναρξης στις 19.00.

Η κωμωδία του Δημήτρη Αποστόλου «Καλά θα πάει αυτό» θα προβάλλεται πλέον στις 22.00 από Δευτέρα έως Τετάρτη. Στις 23.00 θα ακολουθεί τις ίδιες ημέρες το «Παιδί».

Αλλαγή έρχεται και για το τηλεπαιχνίδι «Στην πίεση» που φεύγει από τον απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και πλέον θα προβάλλεται Πέμπτη και Παρασκευή στις 22.00 το βράδυ.

Προσεχώς θα ενταχθούν και νέες σειρές στο βραδινό πρόγραμμα της ΕΡΤ1.