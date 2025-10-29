Παρέμβαση του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών

Παρέμβαση του ΤΕΕ Δυτκής Ελλάδας για το πρώην κτίριο του Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών, λίγο πριν το θέμα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το ΤΕΕ ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών.

Σε έκτακτη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, με αποκλειστικό θέμα την υφιστάμενη κατάσταση του πρώην κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών, η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας συζήτησε διεξοδικά τα πορίσματα της πρόσφατης μελέτης τεχνικής επιθεώρησης που ανατέθηκε από τον Δήμο Πατρέων.

Στη συνεδρίαση, αναφέρει η ανακοίνωση του ΤΕΕ, παρουσιάστηκαν τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης αξιολόγησης, η οποία καταγράφει εκτεταμένες βλάβες και φθορές στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Όπως επισημάνθηκε, η μελέτη αφορά την τεχνική επιθεώρηση και την εργαστηριακή τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης και όχι στατική μελέτη όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Επομένως, χωρίς την ολοκλήρωση πλήρους αποτίμησης σύμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή/και ΕΝ1998-3 (Ευρωκώδικας 8), δεν είναι τεχνικά επιτρεπτό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη φέρουσα ικανότητα ή την ανάγκη κατεδάφισης του κτηρίου.

Προς το παρόν, οι όποιες απόψεις που διατυπώνονται για τη φέρουσα ικανότητα του κτηρίου βασίζονται σε πόρισμα επιθεώρησης, δηλαδή σε μερική τεκμηρίωση. Συνεπώς, δεν υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση και δεν υπάρχουν αποτελέσματα στατικής ή δυναμικής ανάλυσης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλη Καραχάλιου, η Διοικούσα Επιτροπή, λαμβάνοντάς υπόψη της, το πόρισμα αξιολόγησης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, αλλά και το γεγονός ότι η εν λόγω μελέτη δεν αφορά πλήρη αποτίμηση, αποφάσισε:

Να συσταθεί προς τον Δήμο Πατρέων, ο οποίος είναι κύριος του έργου, η άμεση εκπόνηση και υλοποίηση τεχνικής έκθεσης μέτρων ασφαλείας του κτιρίου, στη βάση των πορισμάτων της υφιστάμενης αξιολόγησης του φέροντος οργανισμού.

Την εκπόνηση πλήρους Μελέτης Στατικής Επάρκειας, η οποία θα περιλαμβάνει:

· Αποτίμηση με προσομοιώματα και υπολογισμούς,

· Προμελέτη επεμβάσεων / ενισχύσεων για την εξέταση εναλλακτικών στρατηγικών αποκατάστασης,

· Κοστολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, καθώς και της «μηδενικής λύσης» (καμία επέμβαση).

Όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση, η τεχνική έκθεση αποτελεί πολύτιμο πρώτο βήμα στο δημόσιο διάλογο, αλλά δεν αρκεί για τη λήψη απόφασης σχετικά με την τύχη του κτιρίου.

"Ως ΤΕΕ, λέμε καθαρά - πρώτα αποτίμηση βάσει ισχυόντων κανονισμών και προτύπων και μετά απόφαση. Η σειρά αυτή δεν είναι γραφειοκρατική – είναι το θεμέλιο της επιστημονικής δεοντολογίας".