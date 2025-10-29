Πάτρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το θέμα του κτιρίου του Παλαιού Λιμένα

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας και ένα από τα θέματα αφορά στο κτίριο του Παλαιού Λιμένα Πατρών όπου η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να το γκρεμίσει συναντά διαφωνίες.

Η Δημοτική Αρχή θεωρεί αναγκαία την απομάκρυνση του κτιρίου για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, ωστόσο διατυπώνονται ενστάσεις.

Το ζήτημα έχει βρεθεί στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου. Υπενθυμίζεται ότι Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ) πραγματοποιεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 18:00, ανοιχτή συζήτηση στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40), με θέμα το μέλλον του κτιρίου του Παλαιού Λιμένα, ενώ αρχιτέκτονες έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους για την κατεδάφιση του κτίσματος.