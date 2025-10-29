Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το θέμα του κτιρίου του Παλαιού Λιμένα

Πάτρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το ...

Η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να το γκρεμίσει συναντά διαφωνίες

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας και ένα από τα θέματα αφορά στο κτίριο του Παλαιού Λιμένα Πατρών όπου η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να το γκρεμίσει συναντά διαφωνίες.

Η Δημοτική Αρχή θεωρεί αναγκαία την απομάκρυνση του κτιρίου για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, ωστόσο διατυπώνονται ενστάσεις.

Το ζήτημα έχει βρεθεί στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου. Υπενθυμίζεται ότι Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ) πραγματοποιεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 18:00, ανοιχτή συζήτηση στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40), με θέμα το μέλλον του κτιρίου του Παλαιού Λιμένα, ενώ αρχιτέκτονες έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους για την κατεδάφιση του κτίσματος.

Ειδήσεις Τώρα

Google: Διαψεύδει ότι διέρρευσαν 183 εκατ. κωδικοί πρόσβασης στο Gmail

Αγρίνιο: Δικογραφία για φθορές σε πεζοδρόμους για έναν 18χρονο και δύο ανήλικους

Πάτρα: Χειροπέδες για διατάραξη κοινής ησυχίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας Παλιό Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών

Ειδήσεις