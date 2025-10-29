Πάτρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το θέμα του κτιρίου του Παλαιού Λιμένα

Η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να το γκρεμίσει συναντά διαφωνίες
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας και ένα από τα θέματα αφορά στο κτίριο του Παλαιού Λιμένα Πατρών όπου η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να το γκρεμίσει συναντά διαφωνίες.
Η Δημοτική Αρχή θεωρεί αναγκαία την απομάκρυνση του κτιρίου για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, ωστόσο διατυπώνονται ενστάσεις.
Το ζήτημα έχει βρεθεί στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου. Υπενθυμίζεται ότι Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ) πραγματοποιεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 18:00, ανοιχτή συζήτηση στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40), με θέμα το μέλλον του κτιρίου του Παλαιού Λιμένα, ενώ αρχιτέκτονες έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους για την κατεδάφιση του κτίσματος.
