Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Google: Διαψεύδει ότι διέρρευσαν 183 εκατ. κωδικοί πρόσβασης στο Gmail

Google: Διαψεύδει ότι διέρρευσαν 183 εκα...

«Οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι»

Η Google αρνείται κατηγορηματικά τις πρόσφατες αναφορές που κάνουν λόγο για μαζική διαρροή 183 εκατομμυρίων κωδικών πρόσβασης λογαριασμών Gmail.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Αυστραλού ειδικού Troy Hunt η κλοπή των κωδικών Gmail έγινε τον περασμένο Απρίλιο. Με αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε, να παρατηρούνται παραβάσεις τόσο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και στα sites που οι χρήστες έχουν εισάγει τα συγκεκριμένα στοιχεία τους.

Κατά τις ίδιες αναφορές, χάκερς κατάφεραν να αποσπάσουν τέτοιο μέγεθος κωδικών που ισοδυναμεί με 875 ταινίες HD, σχολιάζει το ίδιο μέσο.

«Οι αναφορές για “παραβίαση ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες” είναι ψευδείς», τονίζει σε ανάρτησή της στο X η Google.

Και υπογραμμίζει: «Οι άμυνες του Gmail είναι ισχυρές και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι».

Ειδήσεις Τώρα

Αγρίνιο: Δικογραφία για φθορές σε πεζοδρόμους για έναν 18χρονο και δύο ανήλικους

Πάτρα: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας οι ανήλικοι οπαδοί που συνελήφθησαν μετά από συμπλοκή με μαχαίρι

Πάτρα: Χειροπέδες για διατάραξη κοινής ησυχίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Google gmail

Ειδήσεις