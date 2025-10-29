Google: Διαψεύδει ότι διέρρευσαν 183 εκατ. κωδικοί πρόσβασης στο Gmail

Η Google αρνείται κατηγορηματικά τις πρόσφατες αναφορές που κάνουν λόγο για μαζική διαρροή 183 εκατομμυρίων κωδικών πρόσβασης λογαριασμών Gmail.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Αυστραλού ειδικού Troy Hunt η κλοπή των κωδικών Gmail έγινε τον περασμένο Απρίλιο. Με αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε, να παρατηρούνται παραβάσεις τόσο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και στα sites που οι χρήστες έχουν εισάγει τα συγκεκριμένα στοιχεία τους.

Κατά τις ίδιες αναφορές, χάκερς κατάφεραν να αποσπάσουν τέτοιο μέγεθος κωδικών που ισοδυναμεί με 875 ταινίες HD, σχολιάζει το ίδιο μέσο.

«Οι αναφορές για “παραβίαση ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες” είναι ψευδείς», τονίζει σε ανάρτησή της στο X η Google.

Και υπογραμμίζει: «Οι άμυνες του Gmail είναι ισχυρές και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι».