Πάτρα: Χειροπέδες για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 17χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην

κατοχή και κατασχέθηκε μια συσκευασία με μικροποσότητα κάνναβης και ένα τσιγάρο με μίγμα καπνού κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Σύλληψη ανήλικου για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας 15χρονος, διότι οδηγούσε μοτοποδήλατο, ιδιοκτησίας

της μητέρας του στο οποίο είχε παραποιήσει τους εργοστασιακούς αριθμούς κινητήρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας

ημεδαπός άνδρας, έπειτα από καταγγελίες, διότι διατάρασσε συνεχόμενα την κοινή ησυχία, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για παραβάσεις στα κέντρα διασκέδασης, στα μπαρ και στα όμοια

καταστήματα και συκοφαντική δυσφήμιση

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στοΑγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως νόμιμος εκπρόσωπος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική από ηχεία σε μεγάλη

ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. Ο

κατηγορούμενος επιπλέον διέδιδε ψευδής ειδήσεις ενώπιων τρίτων για αστυνομικό που επιλήφθηκε στο περιστατικό διατάραξης, σύμφωνα με την ασυνομία.