Στο Κατάκολο το "Crown Iris" με τουρίστες από το Ισραήλ - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι

Στο λιμάνι του Κατακόλου κατέπλευσε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris το οποίο μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ.

Το πλοίο προέρχεται από το λιμάνι της Καλαμάτας όπου υπήρξαν κινητοποιήσεις από φορείς, υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ, ιδιαίτερα τώρα που η εκεχειρία φαίνεται να "σπάει".

Αρχικά υπήρξε σύγχυση πως το πλοίο θα κατευθυνθεί προς την Πάτρα.

Σύμφωνα με το ilialive στο Κατάκολο, αρκετοί γνώριζαν πως το πλοίο θα "δέσει" στο λιμάνι σήμερα.

Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη και δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας, καθώς στο λιμάνι έχουν καταπλεύσει τρία κρουαζιερόπλοια με χιλιάδες τουρίστες και αυτό από μόνο του κάνει τη διαχείριση της κατάστασης εξαιρετικά δύσκολη.