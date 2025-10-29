Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Εξαφάνιση 15χρονης μαθήτριας- Σε εξέλιξη έρευνες της Αστυνομίας

Η ανήλικη έφυγε από το σχολείο της και αναζητείται από τις αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Πάτρα για τον εντοπισμό 15χρονης μαθήτριας που έφυγε από το σχολείο της το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια πήγε κανονικά στο σχολείο, όμως λίγη ώρα αργότερα έγινε αντιληπτό ότι είχε αποχωρήσει χωρίς να ενημερώσει κανέναν.

Άμεσα ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με περιπολικά και ομάδες ΔΙΑΣ να πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις στην πόλη και στις γύρω περιοχές για τον εντοπισμό της.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εξαφάνιση Μαθήτρια

