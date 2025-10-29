Back to Top
Πάτρα: Αναστάτωση στον Προαστιακό - 15χρονος λιποθύμησε μέσα στο τρένο

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί μέσα σε συρμό του Προαστιακού, όταν 15χρονος επιβάτης έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που το τρένο βρισκόταν στο ύψος των Καμινίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας ανησυχία στους υπόλοιπους επιβάτες, οι οποίοι έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο με ασθενοφόρο.

Ο 15χρονος, ο οποίος ταξίδευε μόνος, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

