Γλυφάδα: Συνέχισε να χτυπά την 70χρονη, ενώ είχε λιποθυμήσει

Ώρες αγωνίας για την 70χρονη γυναίκα που δέχτηκε επίθεση με πέτρα στη Γλυφάδα από έναν 38χρονο άστεγο και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου, μετά την απρόκλητη επίθεση με πέτρα από έναν 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε τα αδέσποτα γατάκια στη Γλυφάδα. Τόσο μεγάλο ήταν το μένος του άνδρα που ακόμα και όταν γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της δεν σταμάτησε να την χτυπά.

Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, αφήνοντάς την 70χρονη αιμόφυρτη στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει συλληφθεί στο παρελθόν για κλοπές και για τον νόμο παράβασης περί όπλων.

Μετά την επίθεση, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι έχει αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει» είπε η κόρη της στο MEGA.