Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στα Προσφυγικά

Σύγκρουση Ι.Χ. με δίκυκλο στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Δορυλαίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Δορυλαίου, στην περιοχή των Προσφυγικών της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του δικύκλου.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.

