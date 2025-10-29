Πάτρα: Συγκέντρωση για την Παλαιστίνη - Διαμαρτυρία για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο “Crown Iris”

Αν και το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο “Crown Iris” δεν προσέγγισε τελικά το λιμάνι της Πάτρας, αλλά κατέπλευσε στο Κατάκολο, η προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε κανονικά το πρωί της Τετάρτης στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Πολίτες και συλλογικότητες συμμετείχαν στη δράση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης, σε ανακοίνωσή τους, χαρακτήρισαν το πλοίο “ανεπιθύμητο” και τόνισαν ότι η παρουσία του στην Ελλάδα «αποτελεί προσπάθεια κανονικοποίησης της ισραηλινής κατοχής και των στρατιωτικών επιθέσεων κατά των Παλαιστινίων».

Παράλληλα, επέκριναν τη συνεχιζόμενη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας «δεν πρέπει να νομιμοποιεί με κανέναν τρόπο τα εγκλήματα κατά του παλαιστινιακού λαού».

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης και κάλεσαν τους πολίτες και τους φορείς της Πάτρας «να πάρουν θέση απέναντι στην αδικία και τη βία που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός».