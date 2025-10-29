Κωνσταντινούπολη: Η στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου- Νεκρά 2 αδέλφια

Η κατάρρευση ενός επταώροφου κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη, γύρω στις 07:30 το πρωί της Τετάρτης (29.10.2025), στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές στη Τουρκία.

Οι διασώστες στην Κωνσταντινούπολη εντόπισαν αρχικά το άψυχο σώμα του 12χρονου Μουχάμαντ Εμίρ Μπιλίρ και στη συνέχεια εκείνο της αδελφής του, Νίσα Μπιλίρ. Μετά από οκτώ ώρες ερευνών στα ερείπεια, οι ελπίδες αναζωπυρώθηκαν: η 18χρονη Ντιλαρά Μπιλίρ ανασύρθηκε ζωντανή, σύμφωνα με το CNN Türk.

Βίντεο που μεταδόθηκε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης του κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη.