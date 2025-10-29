Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του- Ισχυρίστηκε ότι ήταν ταξίδι

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 50χρονος κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του στο Κορωπί την περασμένη εβδομάδα.

Ο 50χρονος απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 50χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίξε ότι δεν ήταν στο χώρο του εγκλήματος, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.

«Αρνούμαι τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, επέστρεψα στο αεροδρόμιο από την Εσθονία στις 13.20. Είχα μιλήσει με τη σύντροφό μου και είχαμε κανονίσει να έρθει να με πάρει από το αεροδρόμιο, όμως δεν ήταν εκεί. Πήγα σπίτι με τα μέσα μεταφοράς, όπου τη βρήκα σε αυτή την κατάσταση. Το μονο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να γίνει καλά», φέρεται να υποστήριξε.