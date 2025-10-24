Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» είπε ο 4χρονος γιος στη δασκάλα του

«Μπήκα στο σπίτι, όλα ήταν καθαρά, δεν φαινόταν ότι είχε γίνει φασαρία, εκτός από τα αίματα που υπήρχαν. Μου είπε ο μεγάλος: “Look, look, everything is red” (Κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα), γιατί μιλάμε αγγλικά με το παιδί…», είπε η ίδια στον τηλεοπτικό σταθμό του Star.

Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού που έσπευσε στο σπίτι για να πάρει τα παιδιά, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια όσα αντίκρισε.

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί , όπου μια 40χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της. Το περιστατικό συνέβη μάλιστα μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διευθύντρια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο 4χρονος γιος του ζευγαριού είδε τον πατέρα του να χτυπά τη μητέρα του με απανωτές μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι. «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», φέρεται να είπε το παιδί στους αστυνομικούς, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου δράστη.

«Είχε μιλήσει σε άλλες μαμάδες»

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 50χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ το 2023 είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του.

«Ξέρω ότι το είπε σε άλλες μαμάδες στο σχολείο, αλλά δεν το είχε πει σε μένα. Για το εάν υπήρχαν προβλήματα στον γάμο, είχε πει ”δεν είμαστε πολύ καλά, αλλά δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα”» σημείωσε ακόμη η διευθύντρια.

Με βαριά χτυπήματα και μώλωπες σε όλο το σώμα η 40χρονη

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα έφερε χτυπήματα, μώλωπες και αίμα παντού, ενώ είχε δεχθεί γροθιές στο κεφάλι.

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ερυθρού Σταυρού και είναι σε καταστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, δεν έχει εγκεφαλικές βλάβες, αλλά είναι βαριά τραυματισμένη από την κακοποίηση που υπέστη. Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο να τη βγάλουν από την καταστολή την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Το θέατρο του 50χρονου μετά τον ξυλοδαρμό της συζύγου του

Ο 50χρονος έπαιζε θέατρο για να καλύψει την αποτρόπαια πράξη του, καθώς αρχικά, προσπάθησε να παρουσιάσει το περιστατικό ως ατύχημα, τηλεφωνώντας στο 100 και λέγοντας ότι βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη. Ωστόσο, η εκδοχή του δεν έπεισε τις Αρχές, αφού τα ευρήματα στο σπίτι και οι μαρτυρίες έδειξαν ξεκάθαρα ότι επρόκειτο για άγριο ξυλοδαρμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης συνέχισε να «παίζει θέατρο», τηλεφωνώντας ακόμη και στη διευθύντρια του παιδικού σταθμού, υποκρινόμενος πως αναζητά τον γιο του. «Με πήρε ο πατέρας χθες, στις 4:20 το απόγευμα, και με ρώτησε αν έχει έρθει ο γιος του στο σχολείο. Είπα όχι. Μετά από 10 λεπτά με πήρε ξανά και μου είπε: “Ελάτε να πάρετε τα παιδιά”», δήλωσε η διευθύντρια.