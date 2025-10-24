Viral το βίντεο με τα κανό στο πλημμυρισμένο Μεσολόγγι

Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου μετρούν τις πληγές τους μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10), προκαλώντας πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το νερό εισχώρησε σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν υπερχειλίσει, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση σε κεντρικές περιοχές. Η κακοκαιρία δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε το κέντρο της πόλης, δημιουργώντας προβλήματα σε καθημερινές δραστηριότητες.

Τις τελευταίες ώρες, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε βίντεο που έγινε viral, στο οποίο δύο κάτοικοι της πόλης εμφανίζονται να διασχίζουν τους πλημμυρισμένους δρόμους κάνοντας κανό, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την κλίμακα της καταστροφής.