Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Viral το βίντεο με τα κανό στο πλημμυρισμένο Μεσολόγγι

Viral το βίντεο με τα κανό στο πλημμυρισ...

Το σαρωτικό πέρασμα τις κακοκαιρίας

Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου μετρούν τις πληγές τους μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10), προκαλώντας πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το νερό εισχώρησε σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν υπερχειλίσει, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση σε κεντρικές περιοχές. Η κακοκαιρία δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε το κέντρο της πόλης, δημιουργώντας προβλήματα σε καθημερινές δραστηριότητες.

Τις τελευταίες ώρες, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε βίντεο που έγινε viral, στο οποίο δύο κάτοικοι της πόλης εμφανίζονται να διασχίζουν τους πλημμυρισμένους δρόμους κάνοντας κανό, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την κλίμακα της καταστροφής.

Πηγή video: Γιώργος Κασσαβέτης

Ειδήσεις Τώρα

Κορωπί: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά»- Τι περιγράφει η γυναίκα που βρήκε τη χτυπημένη σύντροφο του 50χρονου

Φωνή αγωνίας από τους αγρότες της Αχαΐας- Συγκέντρωση στην Περιφέρεια την Πέμπτη 30/10

Ηλεία- Κακοποιημένος σκύλος: Εμφανίστηκε άνδρας που λέει ότι είναι δικός του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μεσολόγγι Κανόε - καγιάκ Πλημμύρα

Ειδήσεις