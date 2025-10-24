Κορωπί: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά»- Τι περιγράφει η γυναίκα που βρήκε τη χτυπημένη σύντροφο του 50χρονου

«Με το που μπήκα στο σπίτι το παιδί με πήγε σε ένα σημείο που είχε αίματα», λέει η διευθύντρια του παιδικού σταθμού όπου πήγαιναν τα δύο παιδιά της 40χρονης γυναίκας που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό».

Χθες το μεσημέρι οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο περιστατικό στο Κορωπί. Ένας 50χρονος κάλεσε το 100 και ζήτησε να σπεύσουν άμεσα στο σπίτι που διέμενε με τη σύντροφο του και τα δύο τους παιδιά, καθώς όπως είχε ισχυριστεί την είχε βρει άσχημα χτυπημένη.

Ο 4χρονος γιος όμως της οικογένειας είπε στου αστυνομικούς για το τι πραγματικά συνέβη μπροστά στα μάτια τα δικά του αλλά και του 3,5 μηνών αδερφού του. Αμέσως οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο 50χρονο ο οποίος έχει απασχολήσει και το 2023 για ενδεοοικογενειακή βία, ενώ η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού όπου πήγαινε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας αλλά και πρόσωπο που είχε φιλικές επαφές με το θύμα περιγράφει στο newsit.gr τα τηλέφωνηματα που δέχτηκε χθες 23/10/2025 τόσο από το δράστη όσο κι από το θύμα.

Ο πρώτος που την κάλεσε και με όσα της ανέφερε την προβλημάτισαν ήταν ο 50χρονος. Ο δράστης που έλεγε ότι ήταν διευθυντής σε εταιρεία στο εξωτερικό, εμφανίστηκε αγχωμένος καθώς αναζητούσε την σύντροφο του.

«Με κάλεσε για να με ρωτήσει αν έχει έρθει το παιδί στο σχολείο. Μάλιστα, μου είπε ότι είχε φύγει πολύ νωρίς από το σπίτι και ότι είχε αγχωθεί, καθώς έπαιρνε την γυναίκα του και δεν το σήκωνε. Εμένα μου φάνηκε περίεργο ότι θα έφυγε από το σπίτι τόσο πρωί για να πάει στο αεροδρόμιο», λέει η διευθύντρια του παιδικού σταθμού.

Όπως αναφέρει η διευθύντρια του παιδικού σταθμού, η 40χρονη της είχε αναφέρει από την προηγούμενη ημέρα από το περιστατικό, ότι θα πήγαινε για δύο ώρες τα παιδιά στον παιδικό σταθμό, καθώς ήθελαν να κάνουν έκπληξη στον 50χρονο που είχε γενέθλια.

Ωστόσο τα πράγματα όπως αποδείχτηκαν κι εκ των υστέρων πήραν διαφορετική τροπή.

«Ο μικρός με πήγε σε ένα σημείο που είχε αίματα»

«Την ημέρα που έγινε το περιστατικό με πήρε τηλέφωνο δύο φορές η 40χρονη. Μου είπε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και να πάω πάρω τα παιδιά. Με το που έφτασα εκεί ο μικρός, επειδή ήταν η πρώτη φορά που πήγα στο σπίτι, χάρηκε και μου λέει “δες αυτό” και μου έδειχνε το σπίτι. Μάλιστα με πήγε και σε ένα σημείο που είχε αίματα. Η αστυνομία μου είπε να μην πλησιάζω εκεί και να πάρω πράγματα και να φύγω» λέει η διευθύντρια του παιδικού σταθμού και συνεχίζοντας, συμπληρώνει:

«Εγώ έτρεξα για τα ιατροδικαστικά αλλά και για ότι χρειαζόταν με παιδιά. Οι αστυνομικοί μου είπαν να πάω να πάρω τα παιδιά και να μην κοιτάξω τον δράστη στα μάτια. Του είχαν βάλει χειροπέδες και μου έλεγε «πω πω, δες εδώ, σε εμένα έβαλαν χειροπέδες. Μετά τον οδήγησαν στο περιπολικό».

Μάλιστα η διευθύντρια του παιδικού σταθμού πήρε τηλέφωνο και την μητέρα των δύο παιδιών προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί, ωστόσο η 40χρονη δεν απάντησε στις κλήσεις. «Ρώτησα την αστυνομία αν είναι καλά και μου είπαν ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση της».

Η 40χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνομένη στον Ερυθρό Σταυρό καθώς έχει δεχτεί πολλά και δυνατά χτυπήματα στο κεφάλι από τον 50χρονο δράστη.

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά»

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο 50χρονος που το απόγευμα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, κατά πάσα πιθανότητα θα κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 50χρονο εργάζονταν σε εταιρεία Marketing στο εξωτερικό, και ταξίδευε αρκετές φορές το μήνα μεταξύ Ελλάδος και της χώρας όπου είχε έδρα η εταιρεία στην οποία κατείχε διευθυντική θέση.

Ο άνθρωπος που στις 17 Ιουνίου 2023, είχε κατηγορηθεί από τη 40χρονη σήμερα σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία, είχε συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου.

Φέρεται ότι η 40χρονη έπεφτε συχνά θύμα της βίαης συμπεριφοράς του ενώ για προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι της, η 40χρονη είχε μιλήσει και σε ψυχολόγο. Ο 50χρονος, ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές, ότι από την επιστροφή του από το αεροδρόμιο, όταν μπήκε στο σπίτι αντίκρυσε τη 40χρονη να βρίσκεται χτυπημένη στην πολυθρόνα του σαλονιού.

Κάλεσε την αστυνομία, και με τις περιγραφές που έδωσε- οι αστυνομικοί πίστεψαν αρχικά, ότι βρίσκονταν μπροστά από μια ληστεία. Ωστόσο, το μυστήριο λήθηκε πολύ γρήγορα, καθώς ένας από τους αστυνομικούς που είδε το 4χρονο παιδί της οικογένειας να κλαίει, το ρώτησε τι έχει συμβεί.

Η απάντηση που πήρε ήταν ότι «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».