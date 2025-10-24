Καλά στην υγεία του ο σκύλος που κακοποιήθηκε στην Ηλεία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη που κακοποίησε βάναυσα έναν σκύλο στην Ηλεία. Σύμφωνα με την φιλοζωική οργάνωση Κρεστένων «Νοιάζομαι», το ζώο έχει πλέον αναρρώσει και είναι καλά στην υγεία του, περπατάει και δείχνει χαρούμενο, παρά τα βασανιστήρια που υπέστη.

Ο σκύλος είχε βρεθεί το πρωί της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Πύργου- Κυπαρισσίας, στο ύψος του χωριού Επιτάλιο, σε τραγική κατάσταση με σοβαρή αιμορραγία. Ο δράστης έχει επικηρυχθεί με 1.500 ευρώ. Αρχικά υπήρχαν υποψίες για πυροβολισμό, όμως η εξέταση από τον κτηνίατρο έδειξε σοβαρό τραυματισμό στον πρωκτό, που προκλήθηκε από εισαγωγή αντικειμένου, και το ζώο χρειάστηκε 8 ράμματα.

Η φιλοζωική σε ανάρτησή της αναφέρει ότι το σκυλάκι πλέον τρώει, περπατάει, χαίρεται και δείχνει ζωντανό και ευτυχισμένο. Παρά την ανάρρωση του ζώου, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, και οι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν με το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου αν έχουν οποιαδήποτε πληροφορία. Η οργάνωση τονίζει ότι η σιωπή γύρω από περιστατικά κακοποίησης ζώων ισοδυναμεί με συνενοχή και προτρέπει να μιλήσουμε για εκείνους που δεν μπορούν.





