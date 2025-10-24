Πάτρα: "Κολλημένοι" στην Όθωνος Αμαλίας- ΦΩΤΟ

Ένα τέταρτο στο ίδιο σχεδόν σημείο
Αυξημένη για μια ακόμα φορά η κίνηση στην Όθωνος Αμαλίας με αποτέλεσμα η κίνηση να διεξάγεται με αργούς ρυθμούς.Εδώ και ένα τέταρτο τα αυτοκίνητα όπως αναφέρει αναγνώστης του thebest είναι κολλημένοι στο ίδιο σημείο, στο ύψος της Καρόλου.
Το φαινόμενο είναι σύνηθες τις ώρες αιχμής ωστόσο σε αυτή την περίπτωση, η κυκλοφορία παρουσιάζει δυσχέρεια και από αυτοκίνητο σταθμευμένο στη μέση σχεδόν της Όθωνος Αμαλίας στο ύψος του ΚΤΕΛ Αχαΐας
