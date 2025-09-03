Προσοχή! Χωρίς φανάρια διασταυρώσεις στο κέντρο της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στην κυκλοφορία στο κέντρο της Πάτρας το πρωί της Τετάρτης, καθώς δύο από τις πιο κεντρικές και πολυσύχναστες διασταυρώσεις της πόλης έμειναν χωρίς φωτεινούς σηματοδότες.

Συγκεκριμένα, εκτός λειτουργίας βρέθηκαν τα φανάρια στη συμβολή της οδού Αγίου Ανδρέου με την Κολοκοτρώνη, αλλά και στη διασταύρωση της Κολοκοτρώνη με την Όθωνος Αμαλίας.

Η κατάσταση δημιούργησε κατά διαστήματα κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς χιλιάδες οχήματα διέρχονται καθημερινά από τα συγκεκριμένα σημεία. Χωρίς καμία ρύθμιση κυκλοφορίας και χωρίς την παρουσία τροχονόμων, οδηγοί και πεζοί αναγκάζονται να κινούνται με δική τους ευθύνη, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Μάλιστα, την ώρα αιχμής που το πρόβλημα έγινε αντιληπτό, σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που φωτεινοί σηματοδότες στο κέντρο της Πάτρας παρουσιάζουν βλάβες, προκαλώντας ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Ωστόσο, η σημερινή δυσλειτουργία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά δύο νευραλγικές διασταυρώσεις, που λειτουργούν ως βασικοί κόμβοι για τη ροή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην οδό Κολοκοτρώνη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες από συνεργεία εργολάβου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν η βλάβη των σηματοδοτών συνδέεται με πιθανή κοπή καλωδίου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και απαιτεί άμεση παρέμβαση, καθώς κάθε λεπτό που περνά χωρίς ρύθμιση της κυκλοφορίας, αυξάνει τον κίνδυνο τροχαίων και επιβαρύνει σημαντικά την ομαλή λειτουργία του κέντρου της πόλης.