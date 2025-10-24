Back to Top
Πάτρα: Άνδρας συνελήφθη με κλεμμένα εξαρτήματα ποδηλάτου και ναρκωτικά

Τι αναφέρει η αστυνομία

Ένας άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πάτρα, αφού έκλεψε εξαρτήματα από ποδήλατο και βρέθηκε να κατέχει ναρκωτικά δισκία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι αφαίρεσε από ποδήλατο βρισκόμενο σε εξωτερικό χώρο της Πάτρας διάφορα εξαρτήματα του.

Σε σωματικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν είκοσι ναρκωτικά δισκία, καθώς και τα κλεμμένα εξαρτήματα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Κλοπή Ναρκωτικά Αστυνομία

