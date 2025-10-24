Λούβρος: Πάνω από 150 δείγματα DNA και αποτυπώματα στα χέρια των Αρχών

Άκαρπες εξακολουθούν να είναι οι έρευνες των Αρχών για τη μεγάλη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία.

Πέντε ημέρες μετά τη θεαματική διάρρηξη, οι δράστες που απέσπασαν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ την περασμένη Κυριακή (19 Οκτωβρίου 2025) παραμένουν ασύλληπτοι και άφαντοι.

Οι ερευνητές επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στα ευρήματα που άφησαν πίσω τους οι ληστές, προκειμένου να καταφέρουν να τους ταυτοποιήσουν. Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, έχουν ήδη συλλεχθεί περισσότερα από 150 δείγματα DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων από τον χώρο της εντυπωσιακής κλοπής.

Όπως εξήγησε στην εφημερίδα Ouest-France, οι αναλύσεις αυτών των ευρημάτων «απαιτούν χρόνο, ακόμη κι αν έχουν τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα από τα εργαστήρια». Τα πρώτα αποτελέσματα που αναμένονται «τις επόμενες ημέρες» ίσως ανοίξουν νέα ερευνητικά ίχνη, ιδίως «αν οι δράστες είναι ήδη καταγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων της αστυνομίας».

Η εισαγγελέας σημείωσε ακόμη ότι το σύστημα καμερών επέτρεψε στις αρχές να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών «μέσα στο Παρίσι και σε γειτονικά διαμερίσματα». Επιπλέον, αξιοποιούνται «εικόνες από δημόσιες και ιδιωτικές κάμερες – σε αυτοκινητόδρομους, τράπεζες και επιχειρήσεις».