Πάτρα: «Πράσινο φως» από τη Δημοτική Επιτροπή στη νέα Κανονιστική για την Εστίαση- Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Με το βλέμμα στην οριστική διευθέτηση ενός χρόνιου προβλήματος, η Πάτρα βρίσκεται ένα βήμα πριν την εφαρμογή μιας νέας κανονιστικής για την εστίαση.

Η Δημοτική Επιτροπή έδωσε σήμερα το «πράσινο φως» στο σχέδιο, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει το πλαίσιο για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η ομόφωνη έγκριση, που προέκυψε μετά από την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, αποτελεί ένδειξη ευρείας αποδοχής των προτάσεων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι του ΣΚΕΑΝΑ, συγκεκριμένα ο πρόεδρος Παναγιώτης Ματθαιόπουλος, ο αντιπρόεδρος Κώστας Μπουρδόπουλος και ο γενικός γραμματέας Χρήστος Σίνος, οι οποίοι παρακολούθησαν τη διαδικασία.

Αναμένονται οριστικές αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο

Πλέον, η σκυτάλη περνάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το θέμα θα τεθεί προς ψήφιση, πιθανότατα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η έγκριση αναμένεται να είναι τυπική διαδικασία, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση εφαρμογή των νέων κανόνων.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο τοπίο της εστίασης της Πάτρας, με την πόλη να προχωράει προς έναν πιο οργανωμένο και διαφανή τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων στους δημόσιους χώρους.

Κανονισμοί

Σε ουδέτερους χρωματισμούς, όπως εκρού, μπεζ ή γκρι, θα πρέπει στο εξής να είναι οι ομπρέλες και οι τέντες που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους, με μοναδική εξαίρεση την αναγραφή της επωνυμίας του καταστήματος. Στόχος είναι να διασφαλιστεί μια ενιαία αισθητική εικόνα. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο επιβάλλει οι διάδρομοι για τους πεζούς να παραμένουν ανοιχτοί και απρόσκοπτοι, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση όλων, χωρίς εμπόδια. Η ρύθμιση έρχεται να απαντήσει σε πάγια παράπονα πολιτών για καταλήψεις πεζοδρομίων και δημόσιων χώρων, δίνοντας προτεραιότητα στην καθημερινή λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής.

Τα πρόστιμα

Ο νέος κανονισμός δεν μένει μόνο στις συστάσεις, αλλά συνοδεύεται από ένα αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων, με πρόστιμα που ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φτάνουν ακόμη και στην αφαίρεση άδειας ή το σφράγισμα καταστημάτων.

Ειδικότερα:

Η παράνομη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Το πρόστιμο ορίζεται στο διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο. Αν ο επιχειρηματίας δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος μπορεί να απομακρύνει άμεσα τα τραπεζοκαθίσματα με τη συνδρομή της Αστυνομίας, ενώ ακολουθεί ανάκληση της άδειας για έξι μήνες. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πέρα από το πρόστιμο, προβλέπεται ακόμη και σφράγισμα του χώρου για 1 έως 10 ημέρες.

Η παράνομη πάκτωση

Η σταθερή τοποθέτηση ομπρελών, ανεμοφρακτών ή άλλων κατασκευών χωρίς άδεια τιμωρείται με 100 ευρώ ανά τεμάχιο. Αν προκληθούν ζημιές στο δάπεδο ή στον αστικό εξοπλισμό, προστίθεται επιπλέον πρόστιμο 200 ευρώ και καταλογίζεται το κόστος αποκατάστασης στον υπαίτιο.

Οι μόνιμες ή περίκλειστες κατασκευές

Για κάθε αυθαίρετη τοποθέτηση πέργκολας, ανεμοφράκτη ή άλλης σταθερής κατασκευής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου ανακαλείται για έξι μήνες.

Εξοπλισμός εκτός παραχωρημένου χώρου

Θερμάστρες, ζαρντινιέρες, ομπρέλες ή τέντες που τοποθετούνται πέραν του επιτρεπόμενου ορίου επιβαρύνουν τον υπεύθυνο με πρόστιμο 100 ευρώ ανά αντικείμενο ή ανά τρέχον μέτρο κατασκευής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το ποσό διπλασιάζεται, ενώ μπορεί να αφαιρεθεί και η άδεια κατάληψης χώρου για έναν μήνα.

Η παράνομη αφισοκόλληση

Ο νέος κανονισμός του Δήμου βάζει αυστηρά όρια στη χρήση κοινόχρηστων χώρων για διαφημιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων, πινακίδων, αφισών, μπάνερ, πανό ή η ρίψη φειγβολάν σε πεζοδρόμια, πλατείες, σε κάθε είδους οδικό και αστικό εξοπλισμό.

Οι χώροι που προορίζονται για διαφημίσεις θα καθορίζονται αποκλειστικά από την αντίστοιχη κανονιστική απόφαση του Δήμου και θα αναρτώνται εμφανώς στα σημεία που ορίζει. Κάθε αυθαίρετη ανάρτηση θα αφαιρείται από τις υπηρεσίες του Δήμου και θα επισύρει πρόστιμα στους διοργανωτές, στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, στις διαφημιστικές εταιρείες, σε συλλόγους ή ιδιώτες.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα για κάθε παράβαση:

100€ ανά τεμάχιο για ρύπανση με εμπορικές πινακίδες, αφίσες, μπάνερ ή αυτοκόλλητα.

150€ ανά τεμάχιο για ρύπανση με αεροπανό.

300€ ανά τεμάχιο για εγκατάλειψη διαφημιστικών πινακίδων, πανό και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων.

300€ για αυθαίρετη ρίψη φειγβολάν και διαφημιστικών εντύπων.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικές αφίσες. Αυτές θα μπορούν να τοποθετούνται δωρεάν μόνο κατόπιν άδειας και οι φορείς που τις αναρτούν υποχρεούνται να καθαρίσουν αμέσως μετά τη λήξη της προεκλογικής περιόδου. Κάθε αφισοκόλληση σε κολόνες, δέντρα, στάσεις λεωφορείων ή άλλα σημεία εκτός των καθορισμένων θα θεωρείται παράνομη και θα τιμωρείται αυστηρά.