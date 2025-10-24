Back to Top
Πάτρα: Προβλήματα ηλεκτροδότησης μέχρι τα μεσάνυχτα μετά την έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονταν όλη τη νύχτα για την αποκατάσταση των ζημιών

Πολλά και εκτεταμένα ήταν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Πάτρας μέχρι τα μεσάνυχτα, έπειτα από το Μπλακ αουτ που προκλήθηκε στο κέντρο της πόλης.

Οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν αρκετές συνοικίες, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να βρίσκονται επί ποδός για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονταν μέχρι αργά το βράδυ, με την αισιοδοξία ότι η ζημιά θα αποκατασταθεί πλήρως μέσα στις επόμενες ώρες. 

Υπενθυμίζεται ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την πόλη, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην οδό Άστιγγος και σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

