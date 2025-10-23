Ο Πελετίδης λέει όχι στη σύμβαση για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Πάτρας λόγω.... Coca Cola

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, με επιστολή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στην υπογραφή της πράξης

ορισμού μεγάλης επιχείρησης ως αναδόχου αποκατάστασης των περιοχών της Αχαΐας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025.

Στην επιστολή του αναφέρει:

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε, όπως και οι προηγούμενες, να χτίσει τη δημόσια εικόνα των κατόχων του πλούτου, των κουμανταδόρων του τόπου μας. Παρουσιάζονται ως «ευεργέτες», ότι χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει ο τόπος μας, ότι αυτοί μεριμνούν για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ότι αυτοί ενισχύουν τα νοσοκομεία με εξοπλισμό και υποδομές, ότι αυτοί συντηρούν τα σχολεία μας.

Στις 24/10/25 καλείται ο Δήμαρχος Πατρέων, να παρευρεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον υπουργό κ. Σταύρο Παπασταύρου για την υπογραφή της πράξης ορισμού της «Coca Cola 3Ε Ελλάδος» ως αναδόχου αποκατάστασης των περιοχών της Αχαΐας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025.

Ως Δήμαρχος δεν θα παρευρεθώ στη «δοξολογία» της «Coca Cola 3Ε», δεν θα συμβάλω στη διαμόρφωση της εντύπωσης στον ελληνικό λαό ότι χωρίς αυτούς που πλουτίζουν από την εκμετάλλευση των εργαζομένων και με τη συνδρομή των κυβερνήσεων, το κράτος δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Συντάσσομαι με τον λαό μας, με τον πνευματικό κόσμο, τους λογοτέχνες, τους ποιητές που ύμνησαν την εργασία και αυτούς που χτίζουν τα πάντα, τους εργαζόμενους. Με αυτούς που ύμνησαν και εμπνεύστηκαν από τη δουλειά, τη μετανάστευση, τον αγώνας για την επιβίωση, κόντρα στην εκμετάλλευση και την αδικία. Αποτύπωσαν την αλήθεια. Πουθενά δεν θα βρείτε ύμνους για τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους και τους εφοπλιστές.

Με ακλόνητη πεποίθηση, ότι το σύνθημα που ακούγεται από τους εργαζόμενους του χεριού και του πνεύματος, ότι «χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» εκφράζει την αλήθεια και θα αποτυπωθεί και στην κοινωνική μας συγκρότηση.

Οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι βιοπαλαιστές έμποροι και αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι λαϊκές οικογένειες με τη βαριά φορολογία που πληρώνουν, μπορούν και πρέπει να απολαμβάνουν όλα όσα δικαιούνται. Επιλέγετε να τροφοδοτείται με επιδοτήσεις και φοροελαφρύνσεις ασταμάτητα αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, που κερδίζουν δισεκατομμύρια στην πλάτη του λαού. Προβάλλετε ως «ευεργέτες» αυτούς που ήδη έχετε χρηματοδοτήσει με χρήματα του λαού μας και τώρα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους και το λαό μας που εργάστηκε και εργάζεται σκληρά, που παράγει τον πλούτο της χώρας και παλεύει για όσα σήμερα έχουμε ανάγκη.

Ο Δήμαρχος Πατρέων

Κώστας Πελετίδης