Το Μεσολόγγι πνίγηκε στη λάσπη μετά την καταιγίδα- Εικόνες από Drone

Κλειστά σήμερα τα σχολεία στην Ιερά Πόλη
Ξεκάθαρα αποτυπώνεται στο βίντεο που κατέγραψε drone η τεράστια καταστροφή που προκάλεσε η χθεσινή καταιγίδα στο Μεσολόγγι .
Οι εικόνες, που δημοσιεύτηκαν από τον πολιτιστικό οργανισμό “Messolonghi by Locals”, δείχνουν ολόκληρες γειτονιές βυθισμένες στα νερά και τη λάσπη, δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια και περιουσίες που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Η έντονη βροχόπτωση έπληξε την πόλη μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία. Το υλικό από το drone αποτυπώνει με εντυπωσιακό αλλά και θλιβερό τρόπο την έκταση των ζημιών, επιβεβαιώνοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Με Απόφαση Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες εντός της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ κτλ) θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.
Κλειστά θα παραμείνουν:
Βρεφικός & Παιδικός σταθμός Αγίου Παύλου
Βρεφικός& Παιδικός σταθμός Πλώσταινας
1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
3ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
4ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
5ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
1ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
ΕΠΑΛ Μεσολογγίου
Ειδικό Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
Ειδικό Δημοτικό Μεσολογγίου (Δημητρούκειο)
1ο ΚΔΑΠ
ΚΔΑΜ ΑμΕΑ
1ο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
ΣΑΕΚ
