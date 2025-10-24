Το Μεσολόγγι πνίγηκε στη λάσπη μετά την καταιγίδα- Εικόνες από Drone

Ξεκάθαρα αποτυπώνεται στο βίντεο που κατέγραψε drone η τεράστια καταστροφή που προκάλεσε η χθεσινή καταιγίδα στο Μεσολόγγι .

Οι εικόνες, που δημοσιεύτηκαν από τον πολιτιστικό οργανισμό “Messolonghi by Locals”, δείχνουν ολόκληρες γειτονιές βυθισμένες στα νερά και τη λάσπη, δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια και περιουσίες που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η έντονη βροχόπτωση έπληξε την πόλη μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία. Το υλικό από το drone αποτυπώνει με εντυπωσιακό αλλά και θλιβερό τρόπο την έκταση των ζημιών, επιβεβαιώνοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής.