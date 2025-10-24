Αλλαγή ώρας 2025: Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου τα ρολόγια γυρνούν μία ώρα πίσω

Την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιείται η αλλαγή ώρας με τους δείκτες των ρολογιών να γυρνούν μια ώρα πίσω.

Αυτό δίνει σε πολλούς την ευκαιρία να απολαύσουν μία επιπλέον ώρα ύπνου, καθώς με την αλλαγή της ώρας τον Οκτώβριο, στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες θα δείχνουν 03:00, με την ημέρα όμως πλέον να μας φαίνεται ακόμη πιο μικρή, κάτι που σηματοδοτεί την άτυπη εισαγωγή στον… χειμώνα.

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Γιατί γίνεται Κυριακή η αλλαγή της ώρας

Η αλλαγή ώρας επιλέγεται να εφαρμόζεται πάντα Κυριακή, ώστε να περιορίζονται οι ανατροπές στην καθημερινότητα. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η αλλαγή επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό και προκαλεί προσωρινή σύγχυση στον οργανισμό, γι’ αυτό και θεωρείται πιο εύκολο να προσαρμοστούμε όταν δεν υπάρχουν έντονες επαγγελματικές ή σχολικές υποχρεώσεις.

Όσον αφορά το μέτρο για την αλλαγή της ώρας, αυτό ελήφθη τη δεκαετία του ’70, αμέσως μετά την ενεργειακή κρίση του 1973. Στόχος ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η αξιοποίηση του φυσικού φωτός μείωνε την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό. Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησε την ίδια πρακτική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά το τέλος της αλλαγής της ώρας από το 2018, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνουν τον τερματισμό της πρακτικής, όμως χωρίς ακόμη να υπάρχει κάποια εφαρμογή σχετικά με το αμφιλεγόμενο αυτό ζήτημα.

Η χειμερινή ώρα θα ισχύει μέχρι και την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, οπότε και θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά.