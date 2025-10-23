«Welcome to UP 2025»: Το Φεστιβάλ που απογείωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών σε ενα απολαυστικό βίντεο!

Γνώση, διασκέδαση, δημιουργία, συνεργασία, έμπνευση, διάλογος, δικτύωση και φαντασία — όλα σε ταχύτητες… UP!

Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, άφησε πίσω του τις καλύτερες εντυπώσεις, γεμίζοντας το campus με ενέργεια, χαμόγελα και φοιτητικό παλμό.

Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχθηκε τη νέα φοιτητική γενιά μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, εκδηλώσεων και εμπειριών που ανέδειξαν τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας.

Δείτε όλο το Welcome to UP 2025 μέσα σε ένα απολαυστικό βίντεο που συμπυκνώνει τη ζωντάνια, τον ενθουσιασμό και τη φρεσκάδα του φεστιβάλ!