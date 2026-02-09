Επιμελητήριο Ηλείας: Παρουσία του Κωστή Χατζηδάκη η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας - Βραβεύσεις επιχειρήσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργούνται με την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα–Πύργος, αλλά και στις εκκρεμότητες που παραμένουν, όπως η ολοκλήρωση του άξονα Πύργος–Τσακώνα, η σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής, η επαναφορά της Ηλείας στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και η ανάγκη οριστικής λύσης στο ζήτημα των πυρόπληκτων δανείων.

Όπως υπογράμμισε, το Επιμελητήριο Ηλείας υπηρετεί διαχρονικά έναν διπλό ρόλο: να λειτουργεί ως ασπίδα στήριξης για τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα ως μοχλός αναπτυξιακού σχεδιασμού για τον τόπο, επιδιώκοντας τη συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς και την Πολιτεία για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν την τοπική οικονομία.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας τόνισε ότι η φετινή εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέεται με την καθιέρωση των Επιχειρηματικών Βραβείων, ενός νέου θεσμού που αναδεικνύει την προσπάθεια, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την κοινωνική προσφορά των επιχειρήσεων της Ηλείας.

Μήνυμα στήριξης της επιχειρηματικότητας και καθιέρωση νέου θεσμού

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Αναγνώπουλο για την καθοριστική συμβολή του στην υλοποίηση του Αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος» –που ανακηρύχθηκε «ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»– αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του την συνολική προσπάθεια και αποτελεσματικότητα του Υπουργείου για την ολοκλήρωση της κρίσιμης αυτής υποδομής.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης . Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Βουλής, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι επιμελητηριακών, επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων από όλη τη χώρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία πλήθους επιχειρηματιών και επαγγελματιών της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο του Επιμελητηρίου Ηλείας ως σημείου αναφοράς για την τοπική επιχειρηματικότητα και ως θεσμικού συνομιλητή για την αναπτυξιακή προοπτική της Ηλείας.

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της πολιτικής ζωής και των παραγωγικών φορέων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Επιμελητηρίου Ηλείας, η οποία φέτος συνδυάστηκε με την απονομή των πρώτων Επιχειρηματικών Βραβείων του Επιμελητηρίου, εγκαινιάζοντας έναν νέο θεσμό αναγνώρισης και στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με την κοινή διαπίστωση ότι η επιχειρηματικότητα της Ηλείας διαθέτει δυναμική και προοπτικές, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από συνεργασία, συνέπεια και κοινό σχεδιασμό όλων των θεσμικών και παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής.

Αναφερόμενος ειδικά στην Ηλεία, χαρακτήρισε αναπτυξιακό ορόσημο τη λειτουργία του οδικού άξονα Πάτρα–Πύργος και γνωστοποίησε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μελετητική ωρίμανση του τμήματος Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις για το λιμάνι του Κατακόλου, στην αξιοποίηση ακινήτων της ΕΤΑΔ, όπως ο «Ξένιος Ζευς» και η περιοχή του Καϊάφα, καθώς και στη δρομολογούμενη οριστική λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια του 2007. Τέλος, υπογράμμισε τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με ειδική αναφορά στα προγράμματα για νέους αγρότες και στις επενδύσεις σε θερμοκήπια.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, χαιρετίζοντας την καθιέρωση των Επιχειρηματικών Βραβείων ως θεσμό υψηλής προστιθέμενης αξίας, προχώρησε σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, εστιάζοντας στη μείωση της ανεργίας και στη δημοσιονομική σταθερότητα. Παράλληλα, περιέγραψε τον σχεδιασμό για το 2026, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις, την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων ετών.

Η τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης

Βραβείο Προσφοράς στην Οικονομία και την Κοινωνία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα πρώτα Επιχειρηματικά Βραβεία του Επιμελητηρίου Ηλείας στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν

Χαιρετισμός Προέδρου Επιμελητηρίου Ηλείας



Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας & Επιχειρηματικά Βραβεία

"Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στη σημερινή μας εκδήλωση, στην καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ, που αφήσατε για λίγο τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, για να βρεθούμε όλοι μαζί.

Να ανταλλάξουμε ευχές και να ξεκινήσουμε, συμβολικά αλλά και ουσιαστικά, μια νέα χρονιά.

Θέλω να ευχαριστήσω:

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Αθανάσιο,

τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου κ.κ. Νήφωνα.

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, που μας τιμά με την παρουσία του.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω:

Τον εκπρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, και Βουλευτή Ηλείας, κ. Μιχάλη Κατρίνη, ενεργό συμπαραστάτη των προσπαθειών του Επιμελητηρίου.

Τον εκπρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κου Σωκράτη Φάμελου, Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτή Ηλεία, κ. Διονύση Καλαματιανό, συνεπή και πολύτιμο αρωγό στις διεκδικήσεις του Επιμελητηρίου μας.

Τον πρ. Υφυπουργό και Βουλευτή Ηλείας, κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο, σύμμαχο στην προώθηση των ζητημάτων του τόπου μας.

Τη Βουλευτή Ηλείας, κα Διονυσία Αυγερινοπούλου, υποστηρικτή των προσπαθειών του Επιμελητηρίου.

Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, που στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια του Επιμελητηρίου μας για πρόοδο και εξωστρέφεια.

Τον Δήμαρχο Πύργου, κ. Στάθη Καννή.

Τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, συμπατριώτη μας, κ. Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, κ. Δημήτρη Κατσαρό.

Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστο Μπούρα.

Τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Καθηγητή κ. Γιώργο Παναγιωτόπουλο.

Το μέλος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.», κ. Παναγιώτη Λούκα.

Το μέλος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Aldemar, κ. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο.

Τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, κ. Νικόλαο Κοροβέση.

Τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Δημάρχους και τους Περιφερειακούς συμβούλους της περιοχής μας.

Τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργο Καββαθά.

Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), κ. Γιάννη Βουτσινά.

Τον Β’ Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αργολίδας, κ. Φώτη Δαμούλο.

Τον Υπεύθυνο ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κ. Μάκη Χρυσοστόμου.

Τον Αντιπρόεδρο του ΕΦΕΠΑΕ και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Παναγιώτη Τσιχριντζή.

Τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρο Λουλούδη.

Την Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, κα Νικολέτα Μαλαφούρη.

Τον οικονομικό Επόπτη του Επιμελητηρίου Λακωνίας, κ. Σωτήρη Ροϊνό

Τον Επίτιμο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου μας και Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, κ. Κωνσταντίνο Νικολούτσο.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ, κ. Θανάση Κοτταρά.



Κυρίες και κύριοι,

Η αποψινή βραδιά είναι ξεχωριστή για το Επιμελητήριο Ηλείας.

Και είναι ξεχωριστή γιατί από φέτος η κοπή της πίτας αποκτά έναν νέο συμβολισμό.

Συνδέεται με έναν νέο θεσμό επιβράβευσης της επιχειρηματικής προσπάθειας, τα Επιχειρηματικά Βραβεία του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Επιλέξαμε συνειδητά να θεσμοθετήσουμε αυτά τα βραβεία, γιατί πιστεύουμε ότι η προσπάθεια πρέπει να αναγνωρίζεται.

Ότι η συνέπεια, η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική προσφορά αξίζουν να προβάλλονται.

Όχι μόνο ως επιτυχίες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, αλλά ως θετικά παραδείγματα για ολόκληρη την τοπική αγορά.

Στην Ηλεία υπάρχουν επιχειρήσεις που παλεύουν καθημερινά.

Που επενδύουν.

Που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Που ανοίγονται σε νέες αγορές.

Που δεν τα παρατούν, ακόμη και όταν οι συνθήκες γίνονται δύσκολες.

Αυτές τις επιχειρήσεις θέλουμε να τιμήσουμε απόψε.

Και μέσα από αυτές να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι εδώ, στον τόπο μας, η υγιής επιχειρηματικότητα έχει μέλλον.

Το Επιμελητήριο Ηλείας υπηρετεί διαχρονικά έναν διπλό ρόλο.

Να είναι ασπίδα για τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο.

Τη χρονιά που πέρασε υπηρετήσαμε αυτή την αποστολή με συνέπεια και αφοσίωση.

Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματικότητα.

Διεκδικήσαμε λύσεις.

Υλοποιήσαμε δράσεις με στόχο την εκπαίδευση, την ενημέρωση και τη στήριξη της εξωστρέφειας.

Δημιουργήσαμε νέες δομές και ανοίξαμε νέους δρόμους συνεργασίας για την τοπική επιχειρηματικότητα.

Γνωρίζετε ότι έχουμε επενδύσει από την αρχή, συνειδητά, στη συνένωση δυνάμεων.

Πιστεύουμε στον διάλογο και στη συμπόρευση με την αυτοδιοίκηση, με τους θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς, με τους επαγγελματικούς συλλόγους.

Για εμάς η συνεργασία ήταν και παραμένει στρατηγική επιλογή.

Η επιλογή να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, να ενώνουμε γνώση και δυνάμεις, να δίνουμε ζωή σε νέες ιδέες και να κάνουμε τη φωνή της Ηλείας πιο δυνατή.

Ο τόπος μας έχει βιώσει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια.

Κρίσεις, φυσικές καταστροφές, χρόνιες ελλείψεις σε υποδομές και καθυστερήσεις.

Κι όμως, η Ηλεία στάθηκε όρθια. Γιατί στάθηκαν όρθιοι οι άνθρωποί της.

Σήμερα, χωρίς να αγνοούμε τα προβλήματα που παραμένουν, μπορούμε να μιλάμε και για πράγματα που αλλάζουν.

Και η πιο χαρακτηριστική αλλαγή είναι η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα–Πύργος.

Ένα έργο που για χρόνια έμοιαζε μακρινό, σήμερα γίνεται πραγματικότητα, είναι πραγματικότητα.

Ένα έργο που αυξάνει την ασφάλεια, μειώνει το κόστος μεταφοράς, στηρίζει τον τουρισμό, διευκολύνει τις επιχειρήσεις και εντάσσει ουσιαστικά την Ηλεία στον εθνικό χάρτη των υποδομών.

Μαζί με αυτή τη σημαντική υποδομή ανοίγονται νέες δυνατότητες για τον τόπο και τις επιχειρήσεις.

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Νέες αγορές και προοπτικές εξωστρέφειας.

Ευκαιρίες που μπορούν να μετατραπούν σε πραγματική ανάπτυξη, εφόσον είμαστε έτοιμοι να τις αξιοποιήσουμε.



Οι υποδομές, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε μπροστά.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν θετικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας που βοηθούν όσους θέλουν να επενδύσουν και να υλοποιήσουν νέα σχέδια, αρκεί, να μην εμποδίζονται από τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Βλέπουμε επίσης τη διάθεση εκ μέρους της Κυβέρνησης να ακούσει και να ασχοληθεί ουσιαστικά με τα ζητήματα της Ηλείας και ευρύτερα της Περιφέρειας.

Εμείς πιστεύουμε σε αυτόν τον διάλογο με την Πολιτεία και θα συνεχίσουμε να τον επιδιώκουμε.

Γιατί τώρα που κάτι αλλάζει, τώρα που ανοίγονται νέες προοπτικές, δεν πρέπει να ξεχνάμε και όσα θέματα παραμένουν ανοιχτά.

Κι αυτά είναι πολλά.

Η ολοκλήρωση του άξονα Πύργος–Τσακώνα, η σιδηροδρομική σύνδεση Πάτρας – Πύργου - Καλαμάτας, η οριστική λύση στα πυρόπληκτα δάνεια δεν είναι αιτήματα πολυτέλειας.

Επιπλέον, μαζί με τις μεγάλες υποδομές και τις αναπτυξιακές διεκδικήσεις, υπάρχει ένα ζήτημα που για εμάς είναι στρατηγικό και δεν μπορεί να απουσιάζει από τη δημόσια συζήτηση: η επαναφορά της Ηλείας στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Η πανεπιστημιακή παρουσία αποτελεί μοχλό γνώσης, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ιδιαίτερα για έναν τόπο με τόσο ισχυρό ιστορικό, πολιτισμικό και παραγωγικό αποτύπωμα όπως η Ηλεία.

Η παραχώρηση της ΣΕΤΤΗΛ είναι αναγκαία προϋπόθεση.

Επίσης, η οριστική διευθέτηση των παρενεργειών που έχουν προκαλέσει στον υγιή επιχειρηματικό ιστό τα πυρόπληκτα δάνεια και η μαζική κατάπτωση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί αναγκαίο όρο δικαιοσύνης και εξυγίανσης.

Το Επιμελητήριο Ηλείας συμμετέχει σταθερά στην προσπάθεια θεσμοθέτησης μιας ισόρροπης και δίκαιης ρύθμισης των δανείων αυτών, ιδίως για την προστασία των καλόπιστων δανειοληπτών και εγγυητών, οι οποίοι, εξαιτίας της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, των φυσικών καταστροφών αλλά και χρόνιων παθογενειών, βρέθηκαν να βαρύνονται με χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς ποτέ να έχουν αναλάβει μια τέτοιου είδους ευθύνη.

Από μέσο πρόνοιας, τα δάνεια αυτά μετατράπηκαν σε θηλιά για τους δανειολήπτες, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε επιλογές και χειρισμούς που δεν καθόρισαν οι ίδιοι.

Όλα αυτά αποτελούν προϋποθέσεις ισότιμης ανάπτυξης για την Ηλεία.

Και το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να τα στηρίζει με τεκμηριωμένο λόγο και σταθερή φωνή, μέχρι να γίνουν πράξη.

Θα συνεχίσουμε, παράλληλα, να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις της Ηλείας ώστε να μη μένουν θεατές στις εξελίξεις.

Να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, στα εργαλεία και στη γνώση.

Να μπορούν να αξιοποιήσουν τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους.

Η εποχή που διανύουμε είναι απαιτητική, αλλά ταυτόχρονα γεμάτη δυνατότητες.

Η Ηλεία διαθέτει ανθρώπους που προσπαθούν, επιχειρήσεις που εξελίσσονται, ιδέες που μπορούν να γίνουν πράξη.

Το στοίχημα είναι αυτές οι δυνατότητες να μετατραπούν σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία για τον τόπο και τις επιχειρήσεις του.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο δικός μας ρόλος ως Επιμελητήριο Ηλείας:

να είμαστε δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα, να δημιουργούμε καλύτερες προϋποθέσεις και να αναδεικνύουμε θετικά πρότυπα.

Αυτόν τον σκοπό υπηρετεί και ο νέος θεσμός των Επιχειρηματικών Βραβείων.

Θέλουμε να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση της τοπικής αγοράς και να εμπνεύσουμε.

Όλοι όσοι είμαστε εδώ γνωρίζουμε καλά, από την εμπειρία μας, ότι η πρόοδος απαιτεί χρόνο, συνέπεια και δουλειά. Απαιτεί εμπιστοσύνη και συνεργασία.

Σας καλώ, λοιπόν, να συνεχίσουμε να προχωράμε μαζί, με καθαρούς στόχους και κοινή φωνή.

Για να μπορούμε, όχι μόνο να ελπίζουμε, αλλά να δημιουργούμε στην πράξη το μέλλον που αξίζει στον τόπο μας.

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.

Εύχομαι σε όλες και όλους μια χρονιά με υγεία, δύναμη και δημιουργία.

Καλή μας χρονιά.