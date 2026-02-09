Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικων πιτών συλλόγων και σωματείων

Μέλη της Δημοτικής Αρχής παραβρέθηκαν σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικων πιτών Σωματείων και Συλλόγων της περιοχής, ανταλλάσσοντας ευχές για καλό και δημιουργικό νέο έτος.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικων πιτών Σωματείων και Συλλόγων της περιοχής παραβρέθηκαν και αντάλλαξαν ευχές για καλή, ειρηνική και δημιουργική χρονιά, μέλη της Δημοτικής Αρχής.

Συγκεκριμένα:

Την Δευτέρα 2 Φλεβάρη

- Η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου στην εκδήλωση του Συλλόγου «Μαχητές» και ΕΛ.Ε.ΑΝ. Α. Παράρτημα Πάτρας.

- Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, Αναστασία Τογιοπούλου, στην εκδήλωση της Χορωδίας «Θεόδωρος Φωκαεύς».

- Η Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη στην εκδήλωση του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ».

Την Παρασκευή 6 Φλεβάρη

- Ο Αντιδήμαρχος Έργων, Παναγιώτης Μελάς στην εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Το Σάββατο 7 Φλεβάρη

- Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, Αναστασία Τογιοπούλου, του ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

Την Κυριακή 8 Φλεβάρη

- Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αποστόλης Αγγελής, στην εκδήλωση του Αθλητικού και Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ρίου «ΙΑΣΩΝ».

- Η Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, στην εκδήλωση της ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ.

- Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, Αναστασία Τογιοπούλου, στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

- Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος, στην εκδήλωση της ΦΙΛΜΠΑ και της TOP SECRET AMKE.

- H δημοτική Σύμβουλος, Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου στην εκδήλωση του Συνδέσμου Φιλολόγων Περιοχής Πατρών.