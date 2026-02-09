Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς προσέγγισαν οι Κινέζοι τον 54χρονο σμήναρχο

Στο φως έρχονται τα όσα είπε ο 54χρονος σμήναρχος στην πρώτη του κατάθεση σχετικά με το πώς τον προσέγγισαν οι Κινέζοι.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ο ίδιος είπε στις αστυνομικές αρχές πως είχε στείλει μία σειρά από βιογραφικά σε διάφορες εταιρίες, μεταξύ των οποίων και κινεζικές, στην προσπάθειά του όταν αφυπηρετήσει να μπορεί να βρει μία δουλειά κατά τη διάρκεια των χρόνων μετά τη συνταξιοδότησή του.

Μεταξύ των εταιρειών που έστειλε βιογραφικό ήταν και η εταιρεία η οποία τελικά τον στρατολόγησε. Η εταιρεία – “βιτρίνα” είχε αντικείμενο “συμβουλευτική σε αμυντικά θέματα”.

Όπως ο ίδιος λέει στην προανακριτική του απολογία , από το 2023 όταν έστειλε το βιογραφικό και του απάντησαν θετικά, άρχισε να στέλνει κάποια reports στην αρχή, αλλά για θέματα τα οποία ήταν σε γενικές γραμμές αθώα.

Όμως, μετά την πάροδο περίπου ενός οκταμήνου, άρχισαν οι άνθρωποι αυτοί να υποβάλλουν ερωτήματα για πιο διαβαθμισμένες πληροφορίες, σχετικώς με τηλεπικοινωνιακά θέματα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις ΝΑΤΟϊκές κυρίως, και να αυξάνουν και το ποσό που αρχικά είχε συμφωνηθεί να δίδεται ως αμοιβή γι’ αυτές τις υπηρεσίες.

Όταν άρχισε να στέλνει κάποια από αυτά, μπήκε στο στόχαστρο μυστικών υπηρεσιών και σε δίκτυο παρακολούθησης. Αρχικά από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και στη συνέχεια ενημερώθηκε η ΕΥΠ, η οποία ενεργοποιήθηκε αμέσως και τον έβαλε στο στόχαστρο και αυτή, για να δούνε τι ακριβώς στέλνει.

Το σύνολο των σημειωμάτων που περιλαμβάνονται στην προανακριτική του απολογία είναι περίπου δέκα, από τα οποία λίγα είναι αυτά που έχουνε σημαντικές πληροφορίες.

Σε αυτή την προανακριτική απολογία ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να δίνει άλλα ονόματα και πρόσωπα.

Επιπλέον, ο σμήναρχος στην προανακριτική του απολογία μιλάει για 28.000 σε ευρώ αμοιβή.