Μεσολόγγι: Εργαζόμενος του Δήμου δέχθηκε επίθεση ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει στις πλημμύρες

Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή ημέρα στο Μεσολόγγι , καθώς η ένταση από τις καταστροφικές πλημμύρες οδήγησε μέχρι και σε βίαιες συγκρούσεις.

Ένας εργαζόμενος του Δήμου, χειριστής μηχανήματος έργου, δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων, την ώρα που επιχειρούσε να συνδράμει στις προσπάθειες αντιμετώπισης των έντονων καιρικών φαινομένων. Ο άνδρας τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαχης, εξέφρασε την οργή και τη θλίψη του για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι ο εργαζόμενος βρισκόταν «στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει». Όπως τόνισε, «κανένας άνθρωπος που υπηρετεί το κοινό καλό δεν πρέπει να στοχοποιείται, ειδικά την ώρα που προσπαθεί να προσφέρει».

Ο κ. Βούρβαχης ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία και επεσήμανε πως «η βία και η αδικία δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά». Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες σε ψυχραιμία και ενότητα, καθώς πολλές επιχειρήσεις και περιουσίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες.

