Καιρός: Τετραήμερο άνοιξης με 30άρια και ήλιο

Ανάμεσα σε 2 εποχές κυμαίνεται ο Οκτώβριος. Μέχρι και σήμερα Παρασκευή θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες ενώ από το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα εκτοξευτεί έως τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ωστόσο θα χαλάσει ξανά, ίσα – ίσα για να κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου με νέα βουτιά τις θερμοκρασίας και βροχές.

Στην πρόγνωση καιρού που ανέβασε στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως πριν την ψύχρα και τις βροχές που θα εκδηλωθούν στην παρέλαση, θα περάσουμε τέσσερα 24ωρα που θα θυμίζουν άνοιξη.

Σχετικά με την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, η θερμοκρασία θα κάνει «ελεύθερη πτώση» έως και 8 βαθμούς Κελσίου ενώ θα εκδηλωθούν βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Ο μετεωρολόγος τονίζει πως λεπτομερής πρόγνωση για τον καιρό εκείνης της ημέρας θα γίνει τα επόμενα 24ωρα.

«Τέσσερα 24ώρα άνοιξη με 30άρια και παρέλαση με ψύχρα και βροχές»

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Τέσσερα 24ώρα Άνοιξη με 30άρια και παρέλαση με ψύχρα και βροχές. Καλημέρα! Mέσα στο Αιγαίο (κυρίως Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο) θα εκδηλωθούν σήμερα τοπικές καταιγίδες και από αύριο σταδιακά οι βροχές θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η μεταφορά θερμών αέριων μαζών στη χώρα μας από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Στους 30 βαθμούς φαίνεται να εκτοξεύουν οι καταβάτες άνεμοι τα θερμόμετρα στη βόρεια Κρήτη και στους 28-29 στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, κυρίως τη Δευτέρα 27/10/25. Σχετικά με τον καιρό της 28ης η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 8 βαθμούς και θα έχει και βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Η πρόγνωση για 28η θα γίνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε 2 ημέρες», αναφέρει συγκεκριμένα.