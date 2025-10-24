Καιρός: Τετραήμερο άνοιξης με 30άρια και ήλιο

Παρέλαση με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς
Ανάμεσα σε 2 εποχές κυμαίνεται ο Οκτώβριος. Μέχρι και σήμερα Παρασκευή θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες ενώ από το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα εκτοξευτεί έως τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός ωστόσο θα χαλάσει ξανά, ίσα – ίσα για να κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου με νέα βουτιά τις θερμοκρασίας και βροχές.
Στην πρόγνωση καιρού που ανέβασε στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως πριν την ψύχρα και τις βροχές που θα εκδηλωθούν στην παρέλαση, θα περάσουμε τέσσερα 24ωρα που θα θυμίζουν άνοιξη.
Σχετικά με την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, η θερμοκρασία θα κάνει «ελεύθερη πτώση» έως και 8 βαθμούς Κελσίου ενώ θα εκδηλωθούν βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Ο μετεωρολόγος τονίζει πως λεπτομερής πρόγνωση για τον καιρό εκείνης της ημέρας θα γίνει τα επόμενα 24ωρα.
«Τέσσερα 24ώρα άνοιξη με 30άρια και παρέλαση με ψύχρα και βροχές»
Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:
«Τέσσερα 24ώρα Άνοιξη με 30άρια και παρέλαση με ψύχρα και βροχές. Καλημέρα! Mέσα στο Αιγαίο (κυρίως Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο) θα εκδηλωθούν σήμερα τοπικές καταιγίδες και από αύριο σταδιακά οι βροχές θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν.
Παράλληλα έχει ξεκινήσει η μεταφορά θερμών αέριων μαζών στη χώρα μας από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Στους 30 βαθμούς φαίνεται να εκτοξεύουν οι καταβάτες άνεμοι τα θερμόμετρα στη βόρεια Κρήτη και στους 28-29 στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, κυρίως τη Δευτέρα 27/10/25. Σχετικά με τον καιρό της 28ης η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 8 βαθμούς και θα έχει και βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Η πρόγνωση για 28η θα γίνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε 2 ημέρες», αναφέρει συγκεκριμένα.
Ο καιρός την Παρασκευή 24-10-2025
Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 25-10-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοδυτικά όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Κυριακή 26-10-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός τη Δευτέρα 27-10-2025
Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr