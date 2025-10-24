Ηλεία- Κακοποιημένος σκύλος: Εμφανίστηκε άνδρας που λέει ότι είναι δικός του

Αναρρώνει ο σκύλος που εντοπίστηκε φρικτά κακοποιημένος στο Επιτάλιο Ηλείας. Μάλιστα, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα κάτοικος που είπε πως τον σκύλο τον λένε Ρεξ ενώ ισχυρίστηκε πως είχε διαφύγει από το σπίτι τα ξημερώματα της ημέρας που εντοπίστηκε κακοποιημένο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας προσκόμισε βιβλιάριο υγείας και έγγραφα του σκύλου, στα οποία υπάρχει αριθμός μικροτσίπ. Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η σάρωση του τσιπ στο σώμα του ζώου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Οι Αρχές από την πλευρά τους εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, κατά τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχει μεταβεί ειδική ομάδα της ΕΛΑΣ που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού. Μάλιστα, ο δράστης επικηρύχτηκε από τη Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος για το ποσό των 1.500 ευρώ.