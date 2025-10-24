Ξεκίνησε η δίκη του 43χρονου ηθοποιού και σκηνοθέτη για βιασμό

Ξεκίνησε η δίκη γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών.

Ο 43χρονος ηθοποιός, με καριέρα στην Αμερική, φέρεται να τέλεσε τα αδικήματα σε βάρος δύο γυναικών, τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012, αντίστοιχα.

Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασία δήλωσε αθώος, ενώ ξεκαθάρισε πως αυτήν την περίοδο είναι άνεργος. Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου διατύπωσε ενστάσεις επειδή δεν κατέθεσαν πρώτα τα θύματα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη της ψυχολόγου που έχει ορίσει το δικαστήριο για την ψυχολογική κατάστασή τους.

«Μη δικονομικώς ορθό να εξετάζουνε άλλους μάρτυρες», σχολίασε η υπεράσπιση με τον πρόεδρο τελικά να καλεί στο βήμα του μάρτυρα μια νεαρή γυναίκα η οποία στο παρελθόν είχε σχέση με τον κατηγορούμενο και τον είχε καταγγείλει για κακοποίηση αλλά η υπόθεσή της απορρίφθηκε.

Η μάρτυρας κατέθεσε πως το 2016-2017 και ενώ βρισκόταν σε σχέση με τον κατηγορούμενο την προσέγγισε η αδελφή μιας καταγγέλλουσας και της μίλησε για τον βιασμό της προκειμένου να την προστατεύσει. «Ηταν πολύ μικρή και ευάλωτη και δεν μπορούσε να το πει. Το είπε χρόνια αργότερα. Συγκινούμαι γιατί ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται σε τέτοιο βαθμό τους ανθρώπους που δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Θεωρείς ότι είναι φυσιολογικό», είπε συγκινημένη η μάρτυρας, που περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως έναν άνθρωπο χειριστικό που «είναι ικανός να σε πείσει πως αυτό που έχεις βιώσει είναι στο μυαλό σου».

Απαντώντας σε ερωτήσεις που δέχτηκε σχετικά με μηνύματα που είχε στείλει η ίδια στον 43χρονο, ανέφερε: «Πίστευα πως είμαστε ερωτευμένοι και ότι έτσι είναι ο έρωτας. Ηθελε να με κάνει να κλαίω», είπε κάνοντας λόγο για έναν βίαιο άνθρωπο εξηγώντας πως χρειάστηκαν χρόνια θεραπείας για να αντιληφθεί τι της είχε συμβεί. «Μέχρι το 2021 νόμιζα πως είναι συναινετικό. Νόμιζα πως έτσι έπρεπε να είναι. Φοβόμουν παρά πολύ τον κατηγορούμενο. Δεν μπορούσα να φύγω».

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο 43χρονος εκμεταλλευόταν το νεαρό της ηλικίας των συντρόφων του ή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που μπορεί να βρίσκονταν. «Σου προκαλούσε κρίση που οδηγούσε σε σεξουαλική πράξη έχοντας την αίσθηση πως είναι συναινετικό», ανέφερε και συμπλήρωσε πως ο κατηγορούμενος «επιδίωκε εξουσιαστική σχέση».

Δεύτερη κατάθεση

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η μητέρα της κοπέλας που έχει καταγγείλει απόπειρες βιασμού, λέγοντας πώς ήταν σοκαριστική η αποκάλυψη ότι ο κατηγορούμενος κακοποιούσε την κόρη της ενώ είχε σχέση με τη μεγαλύτερη αδελφή της καθώς τον θεωρούσαν μέλος της οικογένειας.

Η μάρτυρας ανέφερε πως κλαίγοντας το 2015 η μικρή κόρη της, μίλησε για το τι είχε βιώσει. «Τον πήραν ανοιχτή ακρόαση τηλέφωνο μέσα στα κλάματα και το σοκ μπροστά σε εμένα και τον σύζυγό μου. Του είπαν “έκανες αυτό, εκείνο”, δεν το αρνήθηκε. Περισσότερο το δέχτηκε.

Ηταν σε σοκ και έκλαιγαν. Εκείνος προσπάθησε να μειώσει τη σημασία, έλεγε: “Ελα μωρέ αφού με ξέρεις, εγώ σας αγαπώ όλους”. Δεν δεχόταν ότι επρόκειτο για ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, άρα δεν είναι κάτι σοβαρό. Ελεγε ότι είναι επιρρεπής και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί», είπε περιγράφοντας την ημέρα που έγινε η εξομολόγηση της κόρης της.

«Ούτε καν συγγνώμη δεν ζήτησε, μόνο προσπάθησε να μειώσει τη σημασία αυτών που έγιναν. Εγώ του είπα “ντροπή σου σε είχαμε σαν παιδί μας”», είπε και συμπλήρωσε πως «αν δικάζομαι για την ανικανότητά μου να διαγνώσω και να προστατεύσω το παιδί μου δηλώνω ενοχή».

Η μάρτυρας περιέγραψε πως η μικρή της κόρη είχε μια σχέση εξάρτησης με τον 43χρονο καθώς «την τρομοκρατούσε να μην πει τίποτα, να μη δείξει τίποτα. Στην ουσία ήταν εξαρτημένη, τρομοκρατημένη» και μίλησε για τις αντιδράσεις της κόρης της, την οποία χαρακτήρισε μοναχική και εσωστρεφή και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τότε τις απέδιδε σε δύσκολη εφηβεία.



Η κατάθεση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση.