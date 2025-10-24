Κορωπί: Αντιμέτωπος με δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια την σύζυγό του

Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός της 40χρονης στο Κορωπί από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους με τον άνδρα να είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας μετά την ποινικής δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του στον ξυλοδαρμό της 40χρονης στο Κορωπί ενώ ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η γυναίκα στο Κορωπί έχει δεχτεί ανελέητο ξυλοδαρμό έχει χτυπήματα σε όλο της το σώμα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού.

Ο 50χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί και πριν από δύο χρόνια για ενδοοικογενειακή βία, μετά τον ξυλοδαρμό τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία παίζοντας «θέατρο» και προσπαθώντας να παραπλανήσει της Αρχές για τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του.

Παράλληλα σύμφωνα με το newsit.gr, τρεις ημέρες πριν το περιστατικό, ο 50χρονος είχε κλειδώσει τη σύντροφό του έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί.

Γείτονες αναφέρουν ότι η γυναίκα φαινόταν στενοχωρημένη, αλλά απέφευγε να μιλήσει για ό,τι συνέβαινε.

Απαντήσεις θα δώσει και το κινητό του 50χρονου καθώς από το στίγμα θα φανεί αν ήταν σπίτι την ώρα του ξυλοδαρμού ή αν βρήκε την γυναίκα αιμόφυρτη όπως ισχυρίζεται.

Το χρονικό

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο 50χρονος, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς, επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι στο σπίτι.

Τότε, όπως λέει, αντίκρισε τη 40χρονη αιμόφυρτη στο έδαφος. Αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ για να σώσει τη σύντροφό του, καλεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

«Έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα από το αεροδρόμιο τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ», είπε.