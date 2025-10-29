Αγρίνιο: «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

Η περηφάνια και η συγκίνηση ήταν έκδηλες στη Γαβαλού του δήμου Αγρινίου κατά τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όταν ο τυφλός μαθητής Γιάννης Παπαθανασίου παρέλασε ως σημαιοφόρος.

«Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ και συγκινήθηκα που ήμουν μπροστά με την σημαία και χειροκροτούσαν όλοι», δήλωσε ο Γιάννης στον ΑΝΤ1. Όταν ρωτήθηκε πώς κατέληξε σημαιοφόρος, εξήγησε: «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7».

Με σταθερό βηματισμό και έχοντας δίπλα του τους συμμαθητές και τους καθηγητές του, ο Γιάννης κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία, ενώ ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη θερμά τον μαθητή, τους γονείς του που είναι πάντα συνοδοιπόροι, αλλά και τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης Αλεξάνδρα Φραγκούλη, φυσικό, και Νικολέτα Σαλάκου, φιλόλογο.