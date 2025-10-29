Αγρίνιο: «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

Με σταθερό βηματισμό και έχοντας δίπλα του τους συμμαθητές και τους καθηγητές του, ο Γιάννης κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία
Η περηφάνια και η συγκίνηση ήταν έκδηλες στη Γαβαλού του δήμου Αγρινίου κατά τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όταν ο τυφλός μαθητής Γιάννης Παπαθανασίου παρέλασε ως σημαιοφόρος.
«Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ και συγκινήθηκα που ήμουν μπροστά με την σημαία και χειροκροτούσαν όλοι», δήλωσε ο Γιάννης στον ΑΝΤ1. Όταν ρωτήθηκε πώς κατέληξε σημαιοφόρος, εξήγησε: «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7».
Με σταθερό βηματισμό και έχοντας δίπλα του τους συμμαθητές και τους καθηγητές του, ο Γιάννης κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία, ενώ ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη θερμά τον μαθητή, τους γονείς του που είναι πάντα συνοδοιπόροι, αλλά και τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης Αλεξάνδρα Φραγκούλη, φυσικό, και Νικολέτα Σαλάκου, φιλόλογο.
«Τα θερμά μου συγχαρητήρια όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση», ανέφερε ο διευθυντής.
Συγκινεί η μητέρα του Γιάννη: «Είμαι 1,60 αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο»
Η μητέρα του Γιάννη περιέγραψε τη συγκίνησή της βλέποντας τον γιο της σημαιοφόρο: «Κλαίω από συγκίνηση όλη μέρα. Νιώθω περήφανη. Είμαι 1,60 “με τα χέρια ψηλά”, που λέει και ο Γιάννης “ένα μέτρο κι ένα μίλκο”, αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο. Χωρίς την βοήθεια από τις δύο μου κόρες και τον άνδρα μου δεν θα τα καταφέρναμε. Όλοι μαζί, αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια».
Η παρέλαση στη Γαβαλού ανέδειξε για ακόμα μια φορά την αξία της αριστείας, της θέλησης και της συλλογικής στήριξης, στέλνοντας μήνυμα σε όλους για τη δύναμη της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης.
Πάτρα: «Θερίζουν» οι ιώσεις, επιστρέφει ο covid- Αυστηροποίηση των μέτρων, αλά παλαιά, στα Νοσοκομεία- Είσοδος μόνο με rapid
Νέα προθεσμία για την αναθεώρηση οικοδομικών αδειών που ακυρώθηκαν από το ΣτΕ
Παρέμβαση του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr