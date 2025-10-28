Συγκίνηση στο Αγρίνιο με τον τυφλό σημαιοφόρο- Παιδιά παρέλασαν για την 28η Οκτωβρίου μαζί με τους δύο μαθητές στην Αργιθέα

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου γιορτάστηκε με λαμπρότητα σε όλη την Ελλάδα, με τους μικρούς μαθητές να ξεχωρίζουν στις παρελάσεις.

Στιγμές ιδιαίτερης συγκίνησης προσέφερε ο τυφλός σημαιοφόρος στη Γαβαλού του δήμου Αγρινίου, που παρέλασε τιμώντας την εθνική επέτειο.

Συγκεκριμένα, σήμερα στην μαθητική παρέλαση για τα 85 χρόνια από την επέτειο του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου του 1940, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Γαβαλούς είχε την τιμή και την χαρά να έχει ως σημαιοφόρο το μαθητή της Γ΄ τάξης Ιωάννη Παπαθανασίου ο οποίος έχει ολική απώλεια όρασης.