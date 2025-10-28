Amazon: Αρχίζει κύμα μαζικών απολύσεων- 14.000 υπάλληλοι θα αντικατασταθούν από ρομπότ

Η αμερικανική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε τα σχέδιά της να μειώσει περίπου 14.000 θέσεις εργασίας, καθώς στρέφεται στην περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Αυτή αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου κύματος απολύσεων που αναμένεται να επηρεάσει συνολικά 30.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 10% του προσωπικού της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Dailymail.

Ο κολοσσός δεν διευκρίνισε σε ποιο μέρος του κόσμου θα καταργηθούν οι θέσεις εργασίας και αναφέρθηκε σε μια «παγκόσμια μείωση».

«Κάποιοι ίσως αναρωτιούνται γιατί μειώνουμε θέσεις ενώ η εταιρεία αποδίδει καλά», έγραψε η Beth Galetti, επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού, σε δημόσια ανακοίνωση. «Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Αυτή η γενιά της AI είναι η πιο μετασχηματιστική τεχνολογία που έχουμε δει από την εποχή του Διαδικτύου και επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομούν ταχύτερα από ποτέ».

Τον Ιούνιο, ο CEO Andy Jassy, που επιδιώκει με έντονο τρόπο την περικοπή κόστους από το 2021, είχε δηλώσει ότι αναμένει η τεχνητή νοημοσύνη να μειώσει το εταιρικό προσωπικό της Amazon τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Amazon έχει περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες και εφαρμογές AI σε εξέλιξη ή ήδη κατασκευασμένες, αριθμός που αποτελεί «μικρό μόνο κλάσμα» αυτού που σκοπεύει να αναπτύξει.